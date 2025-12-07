Internacional vence Red Bull Bragantino, conta com tropeços de rivais e escapa do rebaixamento

Depois de uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, o Internacional garantiu a sua permanência na elite nacional na próxima temporada ao vencer por 3 a 1 o Red Bull Bragantino, neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 38ª rodada. Mas para atingir a este objetivo, a torcida do Colorado sofreu muito, torcendo pelos gols do seu time e, ao mesmo tempo, pelos tropeços dos seus concorrentes diretos.

Com esta vitória, o Internacional terminou na 16ª posição, com 44 pontos, superando Ceará e Fortaleza, que acabaram rebaixados para a Série B, ambos com 43 pontos. O Ceará perdeu por 3 a 1 em casa para o Palmeiras, enquanto o Fortaleza foi derrotado pelo Botafogo, por 4 a 2, no Rio. O Red Bull Bragantino, apenas coadjuvante, ficou mesmo com uma vaga na Copa Sul-Americana ao fechar a temporada com 48 pontos, em 11º lugar.

O primeiro tempo começou nervoso, com os dois times errando muitos passes. Aos poucos, porém, o Internacional impôs um ritmo mais intenso e foi empurrando o Bragantino para seu campo de defesa. Apesar da pressão, o time só teve uma grande oportunidade para abrir o placar: aos 32 minutos, Bruno Gomes recebeu um recuo de Alan Rodriguez e soltou a bomba, a bola tocou no travessão.

O Colorado foi para o intervalo com a desconfiança de sua torcida, que antes, na chegada da delegação, chegou a pedir a renúncia do presidente Alexandre Barcellos. O público também não foi o esperado pela diretoria, numa demonstração de pessimismo.

O segundo tempo começou com os dois times sem mudança, mas logo saiu o esperado gol. O lance começou pelo lado direito num cruzamento bem alto de Vitinho que vislumbrou na área o zagueiro Mercado. Ele testou firme, de cima para baixo, o goleiro Claiton deu um tapa na bola, que caiu dentro do gol. Internacional, 1 a 0, aos quatro minutos.

Um pouco antes a torcida tinha festejado a virada do Botafogo sobre o Fortaleza, por 2 a 1, no Rio. Aos 10 minutos, outra decepção colorada, porque o Fortaleza empatava - 2 a 2 - no Engenhão. Neste momento os dois times tinham os mesmos 44 pontos, porém, com o time cearense tendo o melhor saldo de gols negativo: -13 a -14.

Aos 19 minutos, mais movimentação nas arquibancadas porque o Palmeiras chegava aos 3 a 1 em cima do Ceará. Neste momento, o Internacional estava fora da zona do rebaixamento, com as quedas de Vitória e Ceará. O jogo seguia nervoso, com o torcedor acompanhando os resultados dos concorrentes diretos.

Aos 23 minutos, o Vitória abriu o placar diante do São Paulo, com Baralhas, devolvendo o time gaúcho para a zona de queda ao lado do Ceará. Nesta altura, a torcida pedia mais força ao Internacional, que precisava marcar o segundo gol.

Aos 29 minutos, mais emoção: pênalti para o Internacional, num toque de Eric Ramires em cima de Aguirre. Allan Patrick pegou a bola, ajeitou e bateu com categoria, deslocando o goleiro rival aos 32 minutos. Muita festa no estádio, afinal, neste momento, é o gol que livrava o time do rebaixamento.

Depois disso, o Bragantino se entregou e sofreu o terceiro gol num contra-ataque, quando Carbonero foi lançado em velocidade e, dentro da área, só tirou do goleiro, aos 35 minutos. O visitante diminuiu aos 42 minutos, num chute de fora da área de John Jhon, que acertou o ângulo esquerdo de Rochet. Nesta altura, a torcida já festejava.

Ao fim do jogo, o mais festejado foi Abel Braga, que foi levado por DAlessandro perto da torcida, com lágrimas nos olhos e muito aplaudido. O ex-técnico aceitou o desafio de dirigir o time nos dois últimos jogos para tentar evitar a queda. Perdeu para o São Paulo por 3 a 0, mas escapou na rodada final.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 3 X 1 RED BULL BRAGANTINO

INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Richard (Juninho); Bruno Gomes (Bruno Henrique), Thiago Maia, Alan Rodriguez e Alan Patrick; Vitinho (Ricardo Mathias) e Borré (Carbonero). Técnico: Abel Braga.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Fernandes (Andrés Furtado), Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel (Eric Ramires), Gustavinho (Matheus Fernandes) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Fernando), Isidro Pitta e Eduardo Sasha (Vinicinho). Técnico: Vagner Mancini.

GOLS - Mercado, aos quatro,Allan Patric, aos 32, Carbonero, aos 35 e Jhon Jhon, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTOES AMARELOS - Alan Patrick (Internacional). Jhon Jhon, Eduardo Sasha e Isidro Pitta (Bragantino)

ÁRBITRO - Davi De Oliveira Lacerda (ES)

RENDA - Não disponível

PÚBLICO - 21.710 torcedores

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).