Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Internacional vence o Sport por 2 a 0 e amplia distância em relação à ameaça de rebaixamento

Estadão Conteúdo

Mesmo com um futebol confuso taticamente e de pouca técnica, o Internacional venceu por 2 a 0 o Sport, neste domingo, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar aparentemente folgado não reflete as dificuldades que o time colorado encontrou para vencer o lanterna da competição e virtualmente rebaixado para a Série B.

De qualquer forma, a vitória foi importante ao time gaúcho na sua luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com 35 pontos, ocupa a 14ª posição e se reabilita da derrota por 3 a 1 para o Mirassol, no primeiro tropeço do técnico Ramón Diaz.

O Sport completou seis jogos sem vencer, continua com apenas 17 pontos e na lanterna. Além disso, viu cair o tabu de não perder para os gaúchos, em Porto Alegre, desde 2016.

Ramón Díaz estava animado com as voltas dos atacantes Carbonero e Borré, porém, não esperava ter uma baixa de última hora: o meia Alan Patric, com lombalgia. Sem o seu maior articulador de jogadas, o argentino armou um time para explorar a ligação direta e a velocidade.

A estratégia funcionou no início, mesmo porque na base da pressão empurrou o Sport para seu campo defensivo. Bernabéi já tinha acertado a trave num chute cruzado, aos 18 minutos, mas o gol saiu aos 23, após em lançamento longo para Vitinho pelo lado direito. Ele avançou com a bola e cruzado na área, onde Borré aproveitou a 'furada' do zagueiro para completar às redes.

Apesar da disposição dos jogadores, o Internacional tinha dificuldades na marcação. O Sport criou três chances para empatar, mas desperdiçou numa cabeçada de Derik Lacerda, que também teve uma oportunidade na frente do goleiro Ivan, no entanto, chutou para fora. Ivan ainda defendeu com os pés o chute sem ângulo de Luan Cândido, aos 41.

O jogo continuou bem ruim no segundo tempo. O Sport tentava chegar ao ataque, mas não mostrava qualidade para acertar as finalizações. O Internacional 'desafogou' aos 22 minutos, quando chegou ao segundo gol. Carbonero fez jogada na linha de fundo e cruzou rasteiro na pequena área, onde Bruno Henrique apareceu para tocar. A bola ainda bateu em Rafael Thyere e entrou: 2 a 0.

O Sport tentou o 'tudo ou nada' e deixou espaços na defesa. Borré poderia ter se consagrado, aos 35, quando saiu sozinho em disparada e dentro da área chutou cruzado. Mas para fora.

O Internacional vai ter na próxima quarta-feira (22) um jogo atrasado contra o Bahia, em Salvador (BA), às 19 horas. No sábado (25) vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã, às 17h30. No mesmo dia, às 18h30, o Sport recebe na Ilha do Recife, o Mirassol, estreante e surpresa do Brasileirão, em quarto lugar, com 52 pontos.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 SPORT

INTERNACIONAL - Ivan; Vitão, Clayton Sampaio e Juninho; Aguirre (Alan Benítez), Bruno Gomes (Bruno Henrique), Thiago Maia (Ronaldo) e Bernabéi; Vitinho (Alan Rodriguez), Borré (Raykkonen) e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera (Atencio), Zé Lucas (Pablo) e Lucas Lima (Sérgio Oliveira); Romarinho (Chrystian Barletta), Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Borré, aos 23 minutos do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 22 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Maia, Ronaldo e Carbonero (Internacional); Lucas Lima e Rafael Thyere (Sport).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 217.213,00.

PÚBLICO - 20.781 torcedores.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Brasileirão

Internacional

Sport
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Goleiro do Remo, Marcelo Rangel publica mensagem após lesão: 'Um leão ferido ainda é um leão'

Jogador azulino terá que passar por cirurgia para corrigir lesão no joelho e está fora da temporada

19.10.25 17h37

Mais esportes

Em busca do tri, Mauro Folha vence primeira etapa do Campeonato Paraense de Kart 2025

Piloto paraense garantiu a vitória nas duas baterias da categoria sênior

19.10.25 15h53

Corrida do Cirio

Entrega dos kits marca início da contagem regressiva para a 40ª Corrida do Círio

Retirada começa na próxima quarta (22), no Shopping Bosque Grão-Pará, e antecede a prova que terá percursos de 5 e 10 km em dois dias de evento

19.10.25 13h38

Futebol

Da sala de aula à beira do gramado: entenda como a CBF forma técnicos no Brasil

Ignácio Neto, auxiliar técnico do Paysandu, detalha a experiência e o impacto do curso para a formação de novos treinadores

19.10.25 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Guto Ferreira valoriza elenco do Remo após quinta vitória seguida e mantém pés no chão no G4

Treinador celebra sequência positiva, fala em desgaste extremo e afirma: 'Quem quer vencer, entrega o máximo'

18.10.25 23h31

LEÃO QUASE LÁ

Quantos pontos um time precisa para ser campeão da Série B?

De volta ao G4 e faltando apenas 3 vitórias do acesso, o Remo mira no título da Série B.

19.10.25 8h30

Futebol

Guto Ferreira revela ‘segredos’ da reação do Remo: 'Impulsionam o clube a ser ainda mais gigante'

Em entrevista exclusiva ao Núcleo de Esportes de O Liberal, técnico azulino detalha como a torcida remista e a fé no Círio de Nazaré explicam a virada de desempenho da equipe que, segundo ele, é mais emocional que tática.

19.10.25 8h00

futebol

Goleiro Marcelo Rangel sofre lesão no joelho e está fora do restante da temporada pelo Remo

Atleta fará uma cirurgia na manhã da próxima segunda-feira (20)

19.10.25 10h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda