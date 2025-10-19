Internacional vence o Sport por 2 a 0 e amplia distância em relação à ameaça de rebaixamento

Mesmo com um futebol confuso taticamente e de pouca técnica, o Internacional venceu por 2 a 0 o Sport, neste domingo, no Beira-Rio, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O placar aparentemente folgado não reflete as dificuldades que o time colorado encontrou para vencer o lanterna da competição e virtualmente rebaixado para a Série B.

De qualquer forma, a vitória foi importante ao time gaúcho na sua luta para se afastar da zona de rebaixamento. Com 35 pontos, ocupa a 14ª posição e se reabilita da derrota por 3 a 1 para o Mirassol, no primeiro tropeço do técnico Ramón Diaz.

O Sport completou seis jogos sem vencer, continua com apenas 17 pontos e na lanterna. Além disso, viu cair o tabu de não perder para os gaúchos, em Porto Alegre, desde 2016.

Ramón Díaz estava animado com as voltas dos atacantes Carbonero e Borré, porém, não esperava ter uma baixa de última hora: o meia Alan Patric, com lombalgia. Sem o seu maior articulador de jogadas, o argentino armou um time para explorar a ligação direta e a velocidade.

A estratégia funcionou no início, mesmo porque na base da pressão empurrou o Sport para seu campo defensivo. Bernabéi já tinha acertado a trave num chute cruzado, aos 18 minutos, mas o gol saiu aos 23, após em lançamento longo para Vitinho pelo lado direito. Ele avançou com a bola e cruzado na área, onde Borré aproveitou a 'furada' do zagueiro para completar às redes.

Apesar da disposição dos jogadores, o Internacional tinha dificuldades na marcação. O Sport criou três chances para empatar, mas desperdiçou numa cabeçada de Derik Lacerda, que também teve uma oportunidade na frente do goleiro Ivan, no entanto, chutou para fora. Ivan ainda defendeu com os pés o chute sem ângulo de Luan Cândido, aos 41.

O jogo continuou bem ruim no segundo tempo. O Sport tentava chegar ao ataque, mas não mostrava qualidade para acertar as finalizações. O Internacional 'desafogou' aos 22 minutos, quando chegou ao segundo gol. Carbonero fez jogada na linha de fundo e cruzou rasteiro na pequena área, onde Bruno Henrique apareceu para tocar. A bola ainda bateu em Rafael Thyere e entrou: 2 a 0.

O Sport tentou o 'tudo ou nada' e deixou espaços na defesa. Borré poderia ter se consagrado, aos 35, quando saiu sozinho em disparada e dentro da área chutou cruzado. Mas para fora.

O Internacional vai ter na próxima quarta-feira (22) um jogo atrasado contra o Bahia, em Salvador (BA), às 19 horas. No sábado (25) vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã, às 17h30. No mesmo dia, às 18h30, o Sport recebe na Ilha do Recife, o Mirassol, estreante e surpresa do Brasileirão, em quarto lugar, com 52 pontos.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 SPORT

INTERNACIONAL - Ivan; Vitão, Clayton Sampaio e Juninho; Aguirre (Alan Benítez), Bruno Gomes (Bruno Henrique), Thiago Maia (Ronaldo) e Bernabéi; Vitinho (Alan Rodriguez), Borré (Raykkonen) e Carbonero. Técnico: Ramón Díaz.

SPORT - Gabriel; Matheus Alexandre (Igor Cariús), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera (Atencio), Zé Lucas (Pablo) e Lucas Lima (Sérgio Oliveira); Romarinho (Chrystian Barletta), Matheusinho e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Borré, aos 23 minutos do primeiro tempo; Bruno Henrique, aos 22 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Thiago Maia, Ronaldo e Carbonero (Internacional); Lucas Lima e Rafael Thyere (Sport).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 217.213,00.

PÚBLICO - 20.781 torcedores.

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).