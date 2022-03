Internacional perde para o Globo-RN e está eliminado da Copa do Brasil

Terminou em 2 a 0 a partida que eliminou o Internacional na primeira fase da Copa do Brasil. O Globo-RN, que está na Série D, foi o responsável por acabar com o sonho do time que disputa a Série A. O time potiguar venceu em casa, no Barrettão, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, a 28 km de Natal.

VEJA MAIS

O rival do Inter, o Grêmio, também foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, pelo Mirassol.