Internacional oficializa venda de Vitão ao Flamengo e zagueiro se despede de ex-clube Contratado em abril de 2022, o defensor disputou 193 partidas e, nesse período, marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências. Estadão Conteúdo 07.01.26 15h03 O zagueiro Vitão defendia a camisa do Internacional antes de ir para o Flamengo (Instagram @vitao44) O Internacional oficializou a venda do zagueiro Vitão ao Flamengo nesta quarta-feira. Nas redes sociais, o clube gaúcho informou que a negociação foi concretizada no dia 28 de dezembro de forma definitiva. Na nota oficial, o time colorado informou ainda que a transferência do jogador serviu para quitar a dívida que a agremiação tinha com o rubro-negro pela aquisição do volante Thiago Maia (pouco mais de 4 milhões de Euros. Contratado em abril de 2022, o defensor disputou 193 partidas e, nesse período, marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências. Na mudança de Porto Alegre para o futebol carioca, o jogador volta a encontrar o diretor José Boto, com quem trabalhou durante a sua passagem pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Com a oficialização da negociação, o jogador usou as redes sociais para se despedir do Internacional. "Hoje me despeço de um capítulo muito especial da minha vida. Vestir a camisa do Sport Club Internacional foi muito mais do que uma escolha profissional. Foi viver intensamente um clube gigante, uma torcida apaixonada e uma história que vai comigo para sempre", diz parte do texto.