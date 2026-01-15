Internacional goleia Monsoon com dois gols de Borré e lidera Gaúcho com 100% de aproveitamento Estadão Conteúdo 15.01.26 21h32 O Internacional venceu o Monsoon na noite desta quinta-feira, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. Sob o comando de Paulo Pezzolano, o time colorado teve atuação dominante e construiu a vitória tranquila por 4 a 0. Com a goleada, o Inter chega aos seis pontos e assume a liderança do Grupo A, mantendo 100% de aproveitamento na competição. Já o Monsoon permanece com um ponto somado e ocupa a última colocação do Grupo B após duas rodadas. Desde o apito inicial, o Internacional impôs ritmo intenso e passou a pressionar a saída de bola do adversário. Logo nos primeiros segundos, João Bezerra recebeu dentro da área e finalizou cruzado, levando perigo. O domínio territorial se manteve ao longo de toda a etapa, com o Monsoon encontrando dificuldades para ultrapassar o meio-campo. Em bola parada, Bruno Gomes acertou a trave em cobrança de falta. O gol saiu aos 37 minutos, quando Ronaldo lançou do campo defensivo, Yuri falhou no corte e João Victor ficou com a sobra. O atacante avançou, observou a saída de Igor Pavan e finalizou com precisão para abrir o placar. Na etapa final, o panorama seguiu o mesmo. O Inter manteve o controle das ações e ampliou a vantagem em jogada construída pelo lado direito. João Victor acionou Aguirre, que cruzou na área, e Borré se antecipou à marcação para finalizar de primeira: 2 a 0, aos 15 minutos. Pouco depois, o colombiano voltou a aparecer em bola parada. Em cobrança de escanteio de Bruno Gomes, subiu livre e cabeceou para o fundo das redes, aos 35. Já nos minutos finais, Borré fez o papel de garçom ao tocar de primeira para Allex, que chegou batendo forte e fuzilou Igor Pavan, fechando a goleada aos 41. Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Ypiranga-RS no domingo, às 18h, no Colosso da Lagoa. O Monsoon volta a campo no mesmo dia, às 19h, quando recebe o Avenida, novamente no Francisco Novelletto. FICHA TÉCNICA MONSOON 0 X 4 INTERNACIONAL MONSOON - Igor Pavan; Camargo (Hannyel), Yuri Bigode, Ricardo e Pará; Jonathan Cabeça, Henrique (Léo Hanna) e Jean Carlo (Matheus Cândido); Anderson (Caio Rangel), Luan Ferreira (Anderson Paraíba) e Fabinho Polhão. Técnico: Paulo Baier. INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes (Kauan Alves), Mercado, Victor Gabriel e Alisson (Bernadéi); Ronaldo (Benjamin, Aguirre), Allex e Bruno Tabata; João Bezerra (Borré) e João Victor (Alan Benítez). Técnico: Paulo Pezzolano. GOLS - João Victor, aos 37 minutos do primeiro tempo; Borré, aos 15 e aos 35 e Allex, aos 41 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Henrique (Monsson) e João Bezerra (Internacional). ÁRBITRO - Tiago Lemos Clasen. PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Gaúcho Monsoon Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 FUTEBOL Paysandu monitora jogadores e trata com urgência as contratações de zagueiro e lateral Time bicolor busca no mercado algumas posições e a defesa e lateral-esquerda são prioridades dentro do planejamento alviceleste 15.01.26 16h15 FUTEBOL Com gramado da Curuzu em reforma, Paysandu pode fazer a estreia no Parazão no Mangueirão Presidente da comissão de futebol do Paysandu, Alberto maia, afirmou que realizou consulta ao Mangueirão, mas que o pensamento do clube é fazer a estreia no Parazão na Curuzu 15.01.26 14h53 Futebol Remo pode jogar em dias seguidos por competições distintas; FPF cita decisão dos clubes Conflito ocorrerá no início de fevereiro, em partidas contra o Águia, pelo Parazão, e Mirassol, pela Série A. 15.01.26 14h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira 15.01.26 7h00 URGENTE Ônibus com delegação sub-20 do Águia de Marabá sofre acidente; um morreu Jogadores e comissão técnica voltavam da cidade de Guaratinguetá (SP) para Marabá (PA) quando ônibus colidiu com caminhão no estado do Tocantins 15.01.26 20h51 FUTEBOL Dirigente do Paysandu comenta sobre o meia-atacante Kukri, do Águia de Marabá Alberto maia falou sobre o destaque do Águia na Copinha, o meia-atacante Kukri, de apenas 18 anos 15.01.26 17h06 Futebol Imprensa argentina aponta acerto de Rafael Monti com o Remo Centroavante de 26 anos, destaque no Equador, está próximo do Baenão, mas clube ainda não oficializou a contratação 15.01.26 14h56