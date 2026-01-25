Internacional faz três gols em oito minutos e bate o Grêmio por 4 a 2 no Gauchão Estadão Conteúdo 25.01.26 22h37 Grêmio e Internacional fizeram um Gre-Nal movimentado do início ao fim, com seis gols. O time tricolor ficou à frente do placar duas vezes, mas foi derrotado por 4 a 2, com direito a três gols colorados em oito minutos. A partida, válida pela quinta e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho, foi realizada na noite deste domingo no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Este foi o Gre-Nal de número 449. Agora, são 166 vitórias do Internacional contra 142 vitórias do Grêmio, além de 141 empates. Este Gre-Nal ficou para a história por ser o primeiro a ser realizado com técnicos estrangeiros de ambos os lados: o uruguaio Paulo Pezzolano (Inter) e o português Luís Castro (Grêmio). Os dois times já entraram em campo classificados às quartas de final. O Inter agora tem 12 pontos e lidera o Grupo A. O Grêmio ainda lidera o Grupo B com nove pontos, mas pode perder a posição para o Juventude, que tem sete e ainda joga. O Gre-Nal, como esperado, começou pegando fogo e o placar foi inaugurado logo aos quatro minutos pelo Grêmio. Tetê começou a jogada na direita e cruzou na segunda trave. Carlos Vinícius disputou no alto, ajeitando para Amuzu, que finalizou de primeira na pequena área para marcar. A vantagem, porém, durou apenas nove minutos. Após escanteio, Weverton saiu mal do gol, Borré desviou de cabeça, e Noriega tirou praticamente em cima da linha. Mas a bola bateu em Marcos Rocha, que mandou contra o próprio gol. Um princípio de confusão foi formado quando Marlon chutou a bola e acertou um segurança, mas nada mais sério aconteceu. Logo depois, o Inter avançou em velocidade pela esquerda com Bernabei, que cruzou. Alan Patrick tentou e a bola sobrou para Carbonero, que finalizou e acertou o travessão. O Inter ainda teve boas finalizações de Alan Patrick e Carbonero de fora da área, ambas bem defendidas por Weverton. O Grêmio só respondeu no fim, com chute rasteiro da entrada da área de Amuzu, mas Rochet também defendeu. No segundo tempo, o jogo seguiu movimentado. O Grêmio assustou quando Edenílson chegou na área para finalizar rasteiro, mas para fora. Depois, o Inter emplacou boas chances, ainda mais perigosas. A principal delas em chute forte de Bernabei, que obrigou Weverton a fazer boa defesa, espalmando para escanteio. O Inter seguiu com ataques mais perigosos. Após cruzamento da direita, Bernabei completou com um carrinho na segunda trave com perigo, mas a arbitragem pegou impedimento no lance. Apesar disso, quem fez o segundo gol foi o Grêmio, em lance bem confuso, aos 21 minutos. Em cobrança de falta, Rochet saiu trombando com os próprios companheiros, mas conseguiu socar a bola. Após chute da entrada da área, a bola desviou em Paulinho, caído no chão, e subiu. A bola ficou viva na pequena área e Edenílson conseguiu completar de cabeça. O Inter não desanimou e garantiu a vitória em um intervalo de oito minutos. Aos 28, Carbonero disparou em velocidade e cruzou na primeira trave para Borré completar de cabeça. Aos 30, Borré recebeu passe açucarado na direita da área e chutou cruzado para fazer 3 a 2. Por fim, aos 36, após invertida, Bernabei recebeu na esquerda, tabelou com Carbonero e chutou forte para vencer Weverton. Com o baque sofrido em tão pouco tempo, o Grêmio não conseguiu reagir, confirmando a vitória colorada. Houve mais um tumulto após o apito final, mas rapidamente controlado. Na sexta e última rodada da primeira fase, os times jogam no sábado, às 16h30. O Grêmio recebe o Juventude em Porto Alegre, enquanto o Internacional visita o Caxias. Antes, porém, a dupla estreia no Brasileirão na quarta-feira. O Inter recebe o Athletico-PR, às 19h, no Beira-Rio, e o Grêmio visita o Fluminense no Maracanã, no Rio, às 20h. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 4 X 2 GRÊMIO INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Bruno Henrique), Paulinho (Villagra) e Alan Patrick (Bruno Tabata); Vitinho, Borré (João Bezerra) e Carbonero (Allex). Técnico: Paulo Pezzolano. GRÊMIO - Weverton; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur Melo (André), Tiaguinho (Dodi) e Cristaldo (Edenílson); Amuzu (Enamorado), Tetê (Willian) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro. GOLS - Amuzu, aos quatro, e Marcos Rocha, contra, aos nove minutos do primeiro tempo; Edenílson, aos 21, Borré, aos 28 e aos 30, e Bernabei, aos 36 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Rochet, Bernabei e Vitinho (Internacional); Marcos Rocha e Luís Castro (Grêmio). ÁRBITRO - Lucas Guimarães Rechatiko Horn. PÚBLICO - 32.411 torcedores. RENDA - Não disponível. LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Gaúcho Grêmio Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia, promete ajuste e elogia jovem da base Júnior Rocha promete ajustes à equipe e disse que o momento do time é de evolução 25.01.26 21h11 Futebol Com gol anulado, Cametá e Castanhal empatam na 1ª rodada do Parazão Equipes não saíram do zero a zero e estrearam com empate no Campeonato Paraense 25.01.26 20h22 FUTEBOL Sem sustos e com gols de estreantes, Paysandu vence o São Raimundo na estreia do Parazão Papão não teve dificuldade para vencer a Pantera dentro da Curuzu 25.01.26 19h08 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 FUTEBOL Marcos Braz se despede do Remo e diz: 'Não faltou empenho, trabalho e dedicação' Executivo agradeceu a oportunidade de trabalhar no Remo e disse que sua passagem pelo clube foi do jeito que imaginou, cheia de desafios 25.01.26 18h43 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15 futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53