Internacional atropela Ypiranga e garante vaga na final do Campeonato Gaúcho Estadão Conteúdo 21.02.26 22h47 O Internacional voltou a vencer o Ypiranga-RS e confirmou a classificação para a final do Campeonato Gaúcho no segundo jogo da semifinal, disputado no Beira-Rio, na noite deste sábado. Após ter feito 3 a 0 na ida, o time colorado controlou a partida e construiu novo triunfo diante da equipe de Erechim, com uma goleada de 4 a 0. Com o resultado, o Internacional fechou a semifinal com ampla vantagem no placar agregado (7 a 0) e assegurou presença na decisão estadual diante do vencedor do confronto entre Juventude e Grêmio. No primeiro jogo da outra semifinal, eles empataram por 1 a 1, na Arena do Grêmio, e decidem a vaga no duelo de volta em Caixas do Sul (RS). No primeiro tempo, o Internacional teve domínio territorial e ofensivo desde os minutos iniciais. Mesmo com o Ypiranga acertando a trave em duas oportunidades antes de sofrer o gol, o time da casa manteve o controle das ações. Aos sete minutos, Borré abriu o placar ao finalizar com precisão após jogada construída pelo setor ofensivo. A partir daí, o Colorado seguiu acumulando chances, com finalizações de Bernabei, João Victor, Allex e Ronaldo, todas exigindo defesas importantes de Gabriel Werner. O Ypiranga ainda voltou a acertar o travessão no fim da etapa, mas o cenário permaneceu favorável ao time mandante. Na segunda etapa, o Internacional transformou o controle em gols. Aos 22 minutos, Alan Patrick fez o cruzamento pela esquerda e encontrou Vitinho livre entre os zagueiros, que cabeceou para o fundo da rede. O lance chegou a ser anulado em campo, mas foi validado após revisão do VAR. Quatro minutos depois, Vitinho voltou a marcar ao receber na intermediária, avançar com espaço e finalizar de fora da área, ampliando o placar. Já nos minutos finais, Alerrandro aproveitou erro defensivo após tentativa de passe no meio, ganhou do goleiro e empurrou para o gol, anotando seu primeiro gol com a camisa colorada e fechando o marcador. FICHA TÉCNICA INTERNACIONAL 4 X 0 YPIRANGA INTERNACIONAL - Rochet; Aguirre, Félix Torres (Mercado), Juninho e Bernabéi (Alan Rodríguez); Ronaldo, Bruno Gomes (Villagra), Allex e Alan Patrick (Alerrandro); João Victor (Vitinho) e Borré. Técnico: Paulo Pezzolano. YPIRANGA - Gabriel Werner; Cleiton, Walce (Adilson), William Gomes e Nicolas; Igor Silva, Dionísio (Ramon Vinícius) , Lucas Ramos (Reinaldo Dutra) e Felipe Ferreira (Marcelinho); Danielzinho e Gustavo Simões (Renan Gorne. Técnico: Raul Cabral. GOLS - Borré, aos sete minutos do primeiro tempo; Vitinho aos 22 e 26, e Alerrandro, aos 35 minutos do segundo tempo. CARTÃO AMARELO - Adilson (YPI). ÁRBITRO - Tiago Pires Staduto (RS). PÚBLICO - 22.123 torcedores. RENDA - R$ 409.010,50. LOCAL - Beira Rio, em Porto Alegre (RS). Palavras-chave futebol Gaúcho Ypiranga 