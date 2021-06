Internacional anuncia Diego Aguirre como seu novo treinador

CONFIDENTIALITY: This email and any files transmitted with it are co

O Internacional tem um novo técnico. Na noite deste sábado, o Colorado anunciou de forma oficial Diego Aguirre como novo comandante da equipe. Será a sua segunda passagem do uruguaio pelo Colorado. O trabalho anterior foi em 2015, durou sete meses, com um título gaúcho e chegada até as semifinais da Libertadores, quando a equipe foi eliminada pelo mexicano Tigres.

Desde a saída de Miguel Ángel Ramírez, o Inter estava no mercado de olho no substituto e Aguirre, que estava longe de ser o favorito, começou a ganhar força nos últimos dias.

>> Confira a classificação do Brasileirão e simule os resultados

Com o conhecimento necessário de Internacional, Diego Aguirre terá pela frente um grande desafio de assumir o Inter e recuperar a confiança do elenco. O auxiliar Juan Verzeri e o preparador físico Fernando Piñatares farão parte da equipe técnica de Aguirre e Paulo Paixão será coordenador físico.

A última experiência profissional de Aguirre foi no Al Rayyan, do Catar, clube que deixou em dezembro passado. Neste domingo, Osmar Loss seguirá dirigindo a equipe de forma interina, contra o Ceará, às 16h, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

Peñarol Antes de assumir o Internacional, Diego Aguirre ficou perto de acertar com o Peñarol, mas o acordo não saiu devido a desavenças políticas do treinador com a diretoria que venceu a eleição no clube sediado em Montevidéu.

São Paulo O último trabalho de Aguirre no Brasil foi no São Paulo. Em 2018, o uruguaio assumiu o Tricolor e levou o time até a liderança, mas acabou demitido antes do término do Brasileirão

Diego Aguirre está de volta ao Inter (Foto: Divulgação/Al Rayyan)