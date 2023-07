Internacional supera Santos e deve encaminhar contratação de Bruno Henrique

Bruno Henrique deve ser a terceira contratação do Internacional para reforço na atual janela de transferências do time. O clube gaúcho superou o Santos e fechou o contrato com o jogador por dois anos e meio, até o final de 2025.

O volante de 33 anos, que deixou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, estava de férias no Brasil e fazendo contatos com representantes e dirigentes gaúchos. Além do Inter, Bruno Henrique também estava sendo pensado pelo Cruzeiro.

Com a negociação encaminhada, a expectativa é que o atleta volte a trabalhar com Mano Menezes, técnico do Internacional. Esse não será o primeiro encontro da dupla, que já esteve junta no Corinthians, em 2014, e no Palmeiras, em 2019.

Na Arábia Saudita, o volante jogou por quatro temporadas e conquistou a Liga da Arábia Saudita e a Supercopa. Já no Brasil, coleciona dois títulos do Campeonato Brasileiro e um da Libertadores. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre sua chegada no time.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)