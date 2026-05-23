O Liberal chevron right Esportes chevron right

Inter perde para o Vitória no Barradão e se aproxima da zona de rebaixamento

Estadão Conteúdo

O Internacional perdeu para o Vitória por 2 a 0 neste sábado, no Barradão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e viu cair a sequência de quatro jogos de invencibilidade na competição. Os gols da partida foram marcados por Renê, ex-Portuguesa, e Tarzia. Com o resultado, o Colorado segue com 21 pontos e passa a olhar ainda mais de perto a parte inferior da tabela. Já o Vitória ultrapassou o rival, chegou aos 22 pontos e ganhou fôlego importante no Campeonato Brasileiro.

O Internacional chegou ao Barradão embalado pela sequência sem derrotas e iniciou a partida tentando sufocar o Vitória no campo de ataque. A equipe de Paulo Pezzolano pressionava a saída de bola adversária e conseguia controlar as ações nos primeiros minutos, dificultando qualquer tentativa de reação dos donos da casa.

Mesmo atuando fora de casa, o Inter criou as melhores oportunidades da etapa inicial. Matheus Bahia, Mercado e Alerrandro levaram perigo, mas a principal chance caiu nos pés de Borré. Livre dentro da pequena área, o atacante finalizou por cima e desperdiçou a oportunidade de abrir o placar.

O erro acabou custando caro pouco tempo depois. Aos 28 minutos, Borré saiu jogando errado e iniciou o contra-ataque do Vitória. Erick avançou pela direita e cruzou na medida para Renê aparecer entre Vitinho e Bruno Gomes e mergulhar de peixinho para marcar o único gol da partida.

A vantagem mudou completamente o cenário do jogo. Mais confortável, o Vitória passou a controlar melhor os espaços e cresceu na partida. O time de Jair Ventura administrou o resultado até o intervalo e ainda rondou a área defendida por Anthoni em algumas oportunidades.

O segundo tempo foi mais travado e de poucas chances claras. O Internacional encontrou dificuldades para acelerar o jogo e só conseguiu assustar aos 22 minutos. Alerrandro recebeu na entrada da área, girou sobre a marcação e bateu firme, obrigando Lucas Arcanjo a fazer grande defesa.

Na reta final, o Inter teve a melhor oportunidade para evitar a derrota. Aos 38 minutos, Bernabei acionou Allex pela esquerda, o cruzamento atravessou a área e encontrou Alerrandro sozinho dentro da pequena área. O atacante, porém, finalizou para fora e desperdiçou chance inacreditável.

Nos minutos finais, o Vitória praticamente abdicou de atacar e se fechou no campo defensivo para proteger a vantagem. A situação ficou melhor aos 43, quando Bernabei foi expulso e deixou o Inter com um a menos.

Bem postado, o time baiano anulou os espaços do Inter e confirmou um resultado importante aos 51 com Tarzia. Ele driblou Mercado e deu números finais ao duelo.

O Internacional volta a campo no domingo, às 11h, diante do Red Bull Bragantino, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). No sábado, às 21h, o Vitória visita o Santos, na Vila Belmiro, em Santos (SP)

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 2 X 0 INTERNACIONAL

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Zé Breno); Caíque (Edenílson), Baralhas e Emmanuel Martínez; Erick (Marinho), Renê (Renato Kayzer) e Matheuzinho (Tarzia). Técnico: Jair Ventura.

INTERNACIONAL - Anthoni; Bruno Gomes (Alan Patrick), Mercado, Juninho (Victor Gabriel) e Matheus Bahia (Bruno Tabata); Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Bernabei; Borré (Allex), Alerrandro e Vitinho. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOLS - Renê, aos 28 minutos do primeiro tempo. Tarzia, aos 51 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cacá e Caíque (Vitória); Bruno Gomes (Internacional).

CARTÃO VERMELHO - Bernabei (Internacional).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA - R$ 585.241,00.

PÚBLICO - 25.114 torcedores.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).

