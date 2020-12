Inter e Boca Juniors abrem a série das oitavas de final da Liberta

O Beira-Rio vai pegar fogo nesta quarta-feira. A partir das 21h30 (Horário de Brasília), Internacional e Boca Juniors medem forças pelas oitavas de final da Libertadores.

Como chegamSe no período do sorteio o Inter era líder do Brasileirão e embalado com o trabalho de Coudet, a realidade é totalmente diferente. O time caiu de produção e o recém-chegado Abel Braga sente o preço da pressão dentro do clube.

Já o Boca Juniors vive situação oposta. O time Xeneize vem de boa campanha no torneio nacional e promete jogar pela honra de Maradona, ídolo argentino que faleceu na semana passada.

Prováveis Escalações:

Escalação provável do Inter: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e Uendel; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso), Edenilson (Nonato), Patrick e D’Alessandro; Thiago Galhardo e Yuri Alberto.

Desfalques: Rodinei, Víctor Cuesta, Moisés, Abel Hernández, Renzo Saravia, Gabriel Boschilia e Paolo Guerrero.

Escalação provável do Boca Juniors: Andrada; Buffarini, Lisandro López, Izquierdoz e Frank Fabra; Campuzano, Capaldo, Sebastian Villa, Eduardo Salvio e Edwin Cardona; Carlitos Tévez.

Desfalques: Walter Bou e Aaron Molinas