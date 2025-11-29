Inter demite Ramón Díaz após goleada e queda para a zona de rebaixamento do Brasileirão Estadão Conteúdo 29.11.25 18h08 O Internacional decidiu encerrar o trabalho de Ramón Díaz menos de três meses após sua chegada. A demissão foi oficializada neste sábado, um dia depois da derrota por 5 a 1 para o Vasco, resultado que agravou a crise e empurrou o time para a zona de rebaixamento do Brasileirão. Além do treinador argentino, deixam o clube todos os membros de sua comissão técnica: Emiliano Díaz, Osmar Ferreyra, Bruno Urribarri, Diego Pereira e Juan Romanazzi. A direção agradeceu o grupo pelo período de trabalho e comunicou que o auxiliar permanente Pablo Fernández comandará a atividade deste sábado no CT Parque Gigante. Ramón Díaz teve passagem breve no Beira-Rio. Contratado em setembro com acordo válido até 2026, comandou a equipe em 13 partidas, somando três vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A oscilação, aliada ao desempenho irregular nas últimas rodadas, elevou a pressão interna e acelerou a ruptura. O treinador chegou com a missão de reorganizar o vestiário e afastar o risco de queda, mas não conseguiu dar estabilidade ao time. Durante sua curta gestão, promoveu várias mudanças na escalação e utilizou praticamente todo o elenco profissional, sem encontrar uma formação consistente ou padrão de jogo. A saída ocorre em um momento crítico. O Inter entrou oficialmente no Z-4 após o triunfo do Vitória sobre o Mirassol e agora encara dois compromissos decisivos para evitar o rebaixamento: São Paulo, fora de casa, e Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, na última rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional Ramón Díaz COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 ESPORTE Torcedor paraense do Flamengo carrega “taça da Libertadores” em Lima Paraenses foram para a capital peruana para acompanhar a final da Libertadores da América entre Flamengo e Palmeiras 29.11.25 19h02 FUTEBOL Torcedores curtem ‘churrasquinho de gato’ antes da final da Libertadores em Lima Tradicional churrasquinho vendido poro ambulantes na porta de estádios fez sucesso também no Peru 29.11.25 18h13 ESPORTE Irã boicota sorteio da Copa, por EUA não concederem vistos a dirigentes Cerimônia está agendada para o próximo dia 5 em Washington (EUA) 29.11.25 17h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES EXCLUSIVO Bandeira de Mello cita Belém e vitória sobre o Remo ao celebrar tetra do Flamengo na Libertadores Em entrevista exclusiva a O Liberal em Lima, ex-presidente recordou jogo na capital paraense como marco inicial da reestruturação do clube 29.11.25 22h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (30/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A do Campeonato Brasileiro, Campeonato Argentino, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 30.11.25 7h00 Futebol Fé, bastidores e acesso: Pedro Rocha destaca temporada no Remo e fala sobre o futuro Jogador deu detalhes sobre ano que marcou a sua melhor temporada em termos de número 30.11.25 8h00 sem segredo Conmebol define estádio para a final da Libertadores 2026; saiba onde vai ser A decisão do torneio sul-americano será em estádio que também receberá a abertura da Copa do Mundo de 2030 30.11.25 9h01