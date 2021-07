Inter de Milão marca reapresentação de Eriksen e jogador tomará decisão sobre continuidade no futebol

Após o chocar o mundo na estreia da Dinamarca na Eurocopa ao sofrer um mal súbito dentro de campo, o meia Christian Eriksen deverá decidir sobre o futuro de sua carreira a partir da próxima semana. Detentora de seus direitos, a Inter de Milão já marcou a reapresentação do jogador, segundo a imprensa local.

De acordo com o jornal "Gazzetta dello Sport", Eriksen se juntará à Nerazzurri na próxima segunda-feira (19), quando passará por uma avaliação. O clube italiano mobilizou uma equipe de especialistas em colaboração com médicos dinamarqueses. Após exames, os profissionais darão suas opiniões.

Com um desfibrilador implantado no coração, o atleta é quem decidirá se continuará ou não atuando profissionalmente. A Inter de Milão não pressionará o jogador, pois entende que é uma questão particular. Caso opte pela volta, Eriksen só será reintegrado ao grupo quando estiver 100% recuperado.

Enquanto não sabe se terá o atleta à disposição, a Inter de Milão agiu rápido no mercado e garantiu a contratação do meia turco Hakan Çalhanoglu, ex-Milan. Em entrevista coletiva na sua apresentação na Nerazzurri, o técnico Simone Inzaghi afirmou que conta com o atleta, caso ele esteja disponível.