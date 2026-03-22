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Inter bate Chapecoense, engata 2ª vitória seguida e deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão

Estadão Conteúdo

O Internacional conquistou a sua primeira vitória no Beira-Rio ao bater por 2 a 0 a Chapecoense, neste domingo, pela oitava rodada do Brasileirão. A vitória foi importante porque deixou o colorado com oito pontos e fora da zona de rebaixamento.

Esta foi também a segunda vitória seguida do time gaúcho, que no meio de semana tinha ganho por 2 a 1 do Santos, na Vila Belmiro. Com isso, abre a perspectiva de que possa ganhar confiança e fazer uma boa campanha na temporada, evitando o vexame do ano passado quando escapou do rebaixamento somente na última rodada.

A Chapecoense, que mira apenas se manter na elite, continua com sete pontos e, por enquanto, fora da zona de queda. Mas tem um jogo a menos do que a maioria dos seus concorrentes, porque teve jogo adiado com o Bahia.

Nos primeiros minutos, o Internacional sentiu um pouco a pressão por um resultado positivo. Errando muitos passes, facilitou o sistema de marcação do adversário, claramente, disposto a apenas se defender. Mas O time da casa abriu o placar aos 27 minutos, após um cruzamento de Bruno Gomes, que Vitinho ajeitou e Mercado aproveitou de peixinho mandando a bola para as redes.

Logo aos três minutos do segundo tempo, o VAR indicou um pênalti de Bruno Leonardo em cima de Borré. O zagueiro teria desequilibrado o atacante com as mãos. Na cobrança, Alan Patrick deslocou o goleiro e fez 2 a 0, aos cinco minutos.

Depois disso, ficou fácil para o Internacional, porque a Chapecoense foi até Porto Alegre apenas para se defender. O time da casa poderia até ter marcado mais gols, caso fosse mais preciso nas finalizações.

Já nos acréscimos, após falta dura, Everton foi expulso, deixando a Chapecoense com um jogador a menos. Uma baixa para a próxima rodada.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 2 X 0 CHAPECOENSE

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes (Victor Gabriel), Félix Torres, Mercado e Matheus Bahia (Bernabei); Villagra, Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick; Carbonero (Paulinho), Borré (Alerrandro) e Vitinho. Técnico: Paulo Pezzolano.

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar (Bruno Pacheco); Camilo, Higor Melitão, Rafael Carvalheira (Rubens) e Giovanni Augusto (Jean Carlos); Ítalo (Marcinho) e Bolasie (Neto Pessoa). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Mercado, aos 27 minutos do primeiro tempo. Alan Patrick, pênalti, aos cinco do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Vitinho (INT). Bruno Leonardo e Everton (CHA)

CARTÃO VERMELHO - Everton (CHA).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 340.092,50.

PÚBLICO - 16.736 torcedores.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

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