Londrina surpreende Novorizontino no interior paulista e vence por 3 a 1 na estreia da Série B

Vindo de três grandes campanhas consecutivas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Novorizontino começou a caminhada na edição de 2026 sendo surpreendido pelo Londrina. Na noite deste domingo, o atual vice-campeão da Série C foi ao estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), e venceu por 3 a 1, com todos os gols saindo no segundo tempo.

Bruno Santos abriu o placar aos três minutos, Lucas Marques, aos 12, ampliou, e Bruno Santos, de novo, aos 43, encaminhou o marcador para os visitantes, que chegaram aos três pontos, ocupando o pelotão dianteiro da tabela de classificação. Os donos da casa, que descontaram no finalzinho com Carlão, largam zerados.

Nesta edição, apenas o campeão e o vice da Série B vão garantir a ida à Série A, já que, valendo os outros dois acessos, o terceiro enfrentará o sexto, enquanto o quarto pegará o quinto. Os quatro piores seguem caindo para a Série C.

Apesar de ter terminado zerada, a primeira etapa até foi movimentada. Antes dos dez minutos, os donos da casa exigiram boa defesa de Maurício Kozlinski, em tentativas de Tavinho e Robson. Os visitantes responderam aos 41. Lucas Marques pegou o rebote de um escanteio e exigiu boa defesa de César.

Já aos 43, Robson aproveitou contra-ataque e acionou Tavinho, que arriscou da entrada da área e parou no goleiro alviceleste mais uma vez.

O Londrina voltou para a etapa final com uma alteração no ataque, a única substituição na partida até ali, com Bruno Santos entrando no lugar de Gilberto. A mudança se mostraria certeira rapidamente. Aos três minutos, o camisa 9 recebeu lançamento e tocou na saída de César para abrir o placar para os visitantes.

Aos dez minutos, o Novorizontino pediu pênalti em Robson, o que não foi marcado. Para piorar, logo depois, aos 12, os alvicelestes fizeram bela jogada pela direita até que Iago Teles, se movimentando por trás da zaga, recebeu em boas condições e finalizou cruzado, acertando o canto direito, para ampliar.

Juninho, aos 36, acertou a trave e quase descontou. Já no finalzinho, aos 43, Bruno Santos recebeu em boas condições e, bem posicionado, praticamente selou a vitória. Carlão, aos 50, descontou ao aparecer livre para cutucar para o fundo das redes.

O Novorizontino voltará a campo pela Série B no próximo dia 31 de março, quando visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 18h30. No dia seguinte, 1º de abril, o Londrina recebe o Goiás, no Estádio do Café, em Londrina (PR), às 19h.

Antes, porém, as duas equipes sobem aos gramados para a estreia pela Copa Sul-Sudeste. O novo torneio regional dará ao campeão uma vaga para a terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Na noite de quarta-feira, o Juventude encara o Sampaio Corrêa-RJ, às 19h, em Saquarema (RJ), no Lourival Gomes, enquanto o Novorizontino enfrenta o América-MG, novamente em casa, no interior de São Paulo, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 1 X 3 LONDRINA

NOVORIZONTINO - César; Dantas, Eduardo Brock e Alvariño; Diego Galo (Jardiel), Luís Oyama (Juninho), Léo Naldi, Rômulo (Titi Ortíz) e Tavinho (Diego Mathias); Robson (Carlão) e Vinícius Paiva. Técnico: Enderson Moreira.

LONDRINA - Maurício Kozlinski; André (Heron), Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques (Fabiano) e Thalis (João Tavares); Vitinho Mota (Paulinho Moccelin), Iago Teles e Gilberto (Bruno Santos). Técnico: Allan Aal.

GOLS - Bruno Santos, aos três, Lucas Marques, aos 12 e novamente Bruno Santos, para o Londrina, aos três, aos 12 e aos 43; Carlão, aos 50 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Allan Aal, Maurício Kozlinski, Kevyn e Iago Teles (Londrina).

ÁRBITRO - Jodis Nascimento de Souza.

PÚBLICO - 1.282 torcedores

RENDA - R$ 17.290,00

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).