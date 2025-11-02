Ingleses demonstram interesse, mas Lyon lidera corrida por empréstimo de Endrick junto ao Real Estadão Conteúdo 02.11.25 20h43 O jovem atacante Endrick voltou a movimentar o mercado europeu. Segundo o Daily Star UK, o Aston Villa é o mais novo interessado em contar com o brasileiro a partir da próxima janela de transferências. O clube de Birmingham vê no jogador uma aposta para fortalecer o setor ofensivo e aproveitar a pouca utilização do atacante no Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso. O Manchester United também monitora de perto a situação do ex-Palmeiras. A equipe de Old Trafford busca reforços para o ataque após mais uma temporada de oscilações e enxerga em Endrick um nome de potencial a longo prazo. O interesse dos dois clubes ingleses marca uma nova etapa na disputa pelo jogador, que ainda não conseguiu se firmar na Espanha. Além dos ingleses, West Ham e Juventus chegaram a cogitar a contratação, mas o Lyon aparece no momento como o favorito. O clube francês lidera a corrida por um empréstimo e já teria apresentado um projeto esportivo detalhado ao estafe do atacante. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais, Endrick teria aprovado a proposta do Lyon, o que pode pesar na definição do seu futuro. A temporada do brasileiro no Real Madrid tem sido marcada por altos e baixos. Depois de uma boa pré-temporada, Endrick perdeu espaço e ficou cinco meses ou exatos 167 dias sem atuar, entre lesão e opção técnica. Seu retorno ocorreu na vitória por 4 a 0 sobre o Valência, quando entrou no segundo tempo no lugar de Mbappé, autor de dois gols. Apesar do retorno aos gramados, o desempenho foi discreto. Endrick participou de poucos lances e mostrou ainda buscar ritmo de jogo após o longo período afastado. O momento reforça a ideia de que uma mudança temporária de ares poderia ser benéfica para o desenvolvimento do atacante de 19 anos, ainda mais se pensando em seleção brasileira, já que estamos em véspera de mais uma Copa do Mundo. Enquanto isso, o Real se prepara para enfrentar o Liverpool nesta terça-feira, às 17h, horário de Brasília, no Anfield, pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Real Madrid Endrick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Campeonato Brasileiro Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (02) pelo Brasileirão Internacional e Atlético MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Palmeiras: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (02/11) pelo Brasileirão Juventude e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 02.11.25 17h30 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14