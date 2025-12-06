Infantino se desculpa com técnico da Argentina por fazê-lo usar luvas ao carregar taça da Copa Estadão Conteúdo 06.12.25 16h12 Um dia após o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo 2026, Gianni Infantino veio a público para sua primeira retratação. Neste sábado, o presidente da Fifa pediu desculpas ao técnico da Argentina, Lionel Scaloni, por ter sido obrigado a usar luvas para carregar a cobiçada taça até o palco na sexta-feira. "Peço desculpas a você, porque os campeões do mundo podem tocar a taça. Agora venha aqui e segure sem luvas. Agora pode segurar mais uma vez", disse Infantino na cerimônia de divulgação deste sábado. Apesar do constrangimento, Scaloni levou a situação com bom humor. "Acho que me confundiram com outra pessoa e não me deixaram tocá-la ontem", declarou o treinador argentino, campeão do mundo em 2022, no Catar. É tradição que apenas os campeões do mundo possam tocar na taça. Entretanto, mesmo no comando da Argentina no Catar, Scaloni ainda teve de usar luvas no sorteio dos grupos, realizado em Washington, nos Estados Unidos. O erro, porém, foi reparado neste sábado. Um dia depois da revelação das chaves, a Fifa realizou uma cerimônia para confirmar os horários e locais dos jogos de todas as 48 seleções. Os compromissos do Brasil foram revelados - a CBF poderá fazer os ajustes finais em relação à concentração da delegação na América do Norte. O Brasil estreia contra Marrocos, no dia 13 de junho (sábado), às 19 horas (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford. Depois, joga contra o Haiti, às 22 horas (horário de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Por fim, seleção brasileira joga em Miami, contra a Escócia, no dia 24 de junho. A partida final da primeira fase será no Hard Rock Stadium, às 19 horas (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo 2026 Gianni Infantino Lionel Scaloni COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48