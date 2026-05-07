Infantino: 'Se alguém comprar ingresso de R$ 10 milhões para final da Copa, dou hot dog e Coca'

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, recorreu à ironia ao ser questionado sobre os altos preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo deste ano, durante uma conferência realizada em Beverly Hills, nos Estados Unidos.

"Se alguém comprar um ingresso de dois milhões de dólares para a final, eu mesmo tratei um cachorro-quente e uma Coca Cola para garantir que essa pessoa se divirta", afirmou o dirigente usando um tom leve para defender as decisões da entidade que comanda o futebol mundial.

De acordo com o jornal espanhol Marca sistemas dinâmicos de venda de ingressos para eventos nos EUA são comuns, mas no caso da Copa do Mundo , que começa em algumas semanas, estão gerando polêmica. O motivo é que os preços para a final estão chegando a milhões de dólares, já que a demanda é tão alta que o sistema os inflaciona.

O preço diminui à medida que a data da partida se aproxima, e os ingressos são então vendidos pelo valor de mercado. Isso não acontece apenas na final, mas também em todas as outras partidas da Copa do Mundo. A FIFA explicou que, além desse sistema, há outra opção com ingressos mais acessíveis, a partir de US$ 50 (pouco mais de R$ 246) para quem comprar um pacote para acompanhar sua seleção nacional durante todo o torneio.

Ao comentar a questão sobre os valore das entradas no Mundial, Infantino, no entanto, explica que os preços acompanham a tendência do sistema americano.

"Temos que levar o mercado em consideração. Operamos no país com o mercado de entretenimento mais desenvolvido do mundo. Portanto, devemos aplicar preços de mercado. Nos Estados Unidos , a revenda de ingressos também é permitida. Então, se você vende ingressos a um preço muito baixo, eles serão revendidos a um preço muito mais alto. Na realidade, mesmo que alguns afirmem que nossos preços são altos, esses ingressos acabam no mercado de revenda regular a um preço ainda maior, mais que o dobro", explicou o mandatário.

Ele lembrou ainda que 25% dos ingressos da fase de grupos custam menos de US$ 300 (pouco mais de R$ 1.470). Ele informou que a Fifa já recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingressos, em comparação com os 50 milhões recebidos nas duas Copas do Mundo anteriores juntas. Ainda de acordo com o periódico todas as entradas para as 104 partidas da edição de 2026 do Mundial de seleções estão esgotados.