Infantino: 'Se alguém comprar ingresso de R$ 10 milhões para final da Copa, dou hot dog e Coca' Presidente da FIFA ironizou preços dos ingressos para a Copa do Mundo nos Estados Unidos Estadão Conteúdo 07.05.26 10h11 O presidente da Fifa, Gianni Infantino, recorreu à ironia ao ser questionado sobre os altos preços dos ingressos para os jogos da Copa do Mundo deste ano, durante uma conferência realizada em Beverly Hills, nos Estados Unidos. "Se alguém comprar um ingresso de dois milhões de dólares para a final, eu mesmo tratei um cachorro-quente e uma Coca Cola para garantir que essa pessoa se divirta", afirmou o dirigente usando um tom leve para defender as decisões da entidade que comanda o futebol mundial. De acordo com o jornal espanhol Marca sistemas dinâmicos de venda de ingressos para eventos nos EUA são comuns, mas no caso da Copa do Mundo , que começa em algumas semanas, estão gerando polêmica. O motivo é que os preços para a final estão chegando a milhões de dólares, já que a demanda é tão alta que o sistema os inflaciona. O preço diminui à medida que a data da partida se aproxima, e os ingressos são então vendidos pelo valor de mercado. Isso não acontece apenas na final, mas também em todas as outras partidas da Copa do Mundo. A FIFA explicou que, além desse sistema, há outra opção com ingressos mais acessíveis, a partir de US$ 50 (pouco mais de R$ 246) para quem comprar um pacote para acompanhar sua seleção nacional durante todo o torneio. Ao comentar a questão sobre os valore das entradas no Mundial, Infantino, no entanto, explica que os preços acompanham a tendência do sistema americano. "Temos que levar o mercado em consideração. Operamos no país com o mercado de entretenimento mais desenvolvido do mundo. Portanto, devemos aplicar preços de mercado. Nos Estados Unidos , a revenda de ingressos também é permitida. Então, se você vende ingressos a um preço muito baixo, eles serão revendidos a um preço muito mais alto. Na realidade, mesmo que alguns afirmem que nossos preços são altos, esses ingressos acabam no mercado de revenda regular a um preço ainda maior, mais que o dobro", explicou o mandatário. Ele lembrou ainda que 25% dos ingressos da fase de grupos custam menos de US$ 300 (pouco mais de R$ 1.470). Ele informou que a Fifa já recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingressos, em comparação com os 50 milhões recebidos nas duas Copas do Mundo anteriores juntas. Ainda de acordo com o periódico todas as entradas para as 104 partidas da edição de 2026 do Mundial de seleções estão esgotados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo ingressos Infantino COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Santa Rosa solicita filmagens da cabine do VAR de jogos do Parazão Clube afirmou que a iniciativa é para 'verificar o funcionamento interno da cabine do VAR' 07.05.26 9h42 FUTEBOL Sem parcial, Remo divulga ingressos esgotados do lado A para o jogo contra o Palmeiras Fenômeno Azul mostrando a sua força diante do Palmeiras, líder do Brasileirão 06.05.26 17h24 FUTEBOL Remo possui jogadores com baixa minutagem na temporada; veja quem são Leão Azul busca enxugar o elenco para a sequência da temporada 06.05.26 16h48 futebol Paysandu confirma empréstimo de Pedro Henrique após venda ao Flamengo Jogador teve o vínculo com o clube bicolor atualizado no BID da CBF 06.05.26 12h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (07/05), horários das partidas e onde assistir ao vivo Flamengo na Libertadores, São Paulo na Sul-Americana e semifinais europeias agitam a programação do futebol nesta quinta-feira 07.05.26 7h00 Futebol 'Fomos merecedores e vamos brigar pelo título', exalta Júnior Rocha Técnico do Paysandu lembrou da goleada sofrida para o Nacional e dedicou a classificação aos torcedores 06.05.26 21h59 Futebol Paysandu atropela o Águia em Marabá e vai à final da Copa Norte Bicolores fazem 5 a 1, vão em busca do bicampeonato da Copa Norte e, consequentemente, do hexa da Copa Verde. 06.05.26 20h57 Futebol Júlio César Nunes aponta "detalhes" em eliminação do Águia: "Estávamos bem" Apesar disso, treinador exaltou a entrega do elenco no confronto com o Paysandu pela Copa Norte. 06.05.26 21h32