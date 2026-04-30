Infantino confirma Irã na Copa do Mundo e realizando seus jogos nos EUA: 'Hora de nos unirmos' O presidente da Fifa aposta na força do futebol para mudar o cenário de guerra e incertezas entre Estados Unidos e Irã Estadão Conteúdo 30.04.26 16h28 Gianni Infantino (Instagram @gianni_infantino) O 76º Congresso Anual da Fifa em Vancouver, no Canadá, serviu para acabar com as especulações sobre a participação ou não do Irã na Copa do Mundo, mesmo com o país em conflito com os Estados Unidos. Pregando paz e união, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, confirmou nesta quinta-feira que a seleção do Oriente Médio estará em solo norte-americano para a disputa de seus três jogos da fase de classificação. "É claro que o Irã jogará nos Estados Unidos. E o motivo é muito simples: precisamos nos unir e nos conectar com as pessoas. A Fifa une o mundo. Devemos sempre nos lembrar de ser positivos", disse Infantino, em discurso pregando a paz, mas sem a presença de representantes do país do Oriente Médio entre as 211 delegações presentes. Infantino aposta na força do futebol para mudar o cenário de guerra e incertezas entre Estados Unidos e Irã. "Precisamos mostrar que estamos felizes. Já existem problemas suficientes no mundo. Se ninguém tentar nos unir, o que será do nosso mundo? É uma oportunidade que temos no congresso e na Copa do Mundo. Temos o poder e a magia de estarmos unidos, porque unidos somos invencíveis", declarou. Mesmo dizendo que os iranianos são bem-vindos aos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse recentemente que não recomendaria a ida da seleção aos Estados Unidos sob o temor de falta de segurança a seus jogadores. O sorteio dos grupos da Copa do Mundo colocou o Irã no Grupo G, ao lado de Nova Zelândia, rival da estreia, dia 15 de junho, Bélgica (se enfrentam dia 21) e Egito, oponente final, no dia 27. E todos os compromissos caíram em solo norte-americano, com os dois primeiros duelos em Inglewood, na Califórnia, e depois Seattle. O Irã até tentou levar os compromisso para o México, sem sucesso. E vira e mexe algum dirigente/político do país deixa sua participação na Copa do Mundo em xeque, ora por segurança, ora pela possível ausência de torcida, ora por orgulho nacional. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Congresso da Fifa Gianni Infantino Irã Estados Unidos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Paysandu tem melhor início de Série C em 16 anos, aponta levantamento Desempenho nas cinco primeiras rodadas não era registrado pelo clube desde 2010 08.05.26 15h35 Corrida do Sal Relevo de Salinas será desafio para competidores na Corrida do Sal 2026 Maratonista Kenny Rodrigues dá dicas de prepração para a maior prova de corrida do verão paraense. 08.05.26 12h22 MMA Sport Club Cinturão do UFC Freedom 250 comemorativo é apresentando 08.05.26 11h03 Futebol Papão, assertivo e empolgante 08.05.26 10h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Luis Enrique chama atletas para jantar em Paris e falta ao evento para deixar elenco à vontade O treinador espanhol marcou um jantar com todo o elenco na noite desta quinta-feira (7) 08.05.26 11h12 MERCADO DA BOLA Vini Jr entra no radar de reforços do Manchester City para a próxima temporada, diz jornal o jogador brasileiro não renovou o seu vínculo com o Real Madrid 08.05.26 9h47 BUNDESLIGA Borussia x Eintracht : onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/05) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e detalhes da partida 08.05.26 14h30 amigo Messi banca Neymar na Copa e ranqueia times favoritos ao título com Brasil acima da Argentina O argentino ainda ressaltou que grandes jogadores precisam estar presentes em uma competição do porte da Copa 08.05.26 14h02