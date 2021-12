Inegociável! Corinthians recusa proposta de clube árabe pelo atacante Róger Guedes

O Corinthians recusou uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões na cotação atual) do Sharjah FC, dos Emirados Árabes, pelo atacante Róger Guedes.

A diretoria corintiana vê o jogador, contratado no meio deste ano, como inegocíavel e nem quis abrir tratativas com o clube do Oriente Médio.

A informação foi publicada inicialmente pelo site "GE" e confirmada pelo LANCE!.

Caso o Timão aceitasse a oferta, não teria direito à integralidade do valor, já que possui somente 40% dos direitos econômicos de Guedes. No final, o clube do Parque São Jorge embolsaria apenas R$ 20,4 milhões. Ainda que seja lucro, já que o atacante chegou ao Corinthians de graça, após rescindir o contrato com o Shangon Taisha, da China, a quantia ainda é vista como baixa, principalmente se comparada com o retorno que o camisa 123 tem dado em campo. Em 18 jogos até aqui são sete gols e duas assistências. O jogador já é um dos artilheiros corintianos no Campeonato Brasileiro, ao lado de Jô.

Róger Guedes também não deseja sair do Timão. Aos 25 anos de idade, o atacante vem de três temporadas no futebol chinês, onde fez o chamado "pé de meia". De volta ao Brasil e adaptado ao clube do Parque São Jorge, o atleta não vê a saída para o mundo árabe como algo profissionalmente vantajoso neste momento.