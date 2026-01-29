Indicado ao Oscar visita Corinthians e faz pedido a Bidon e Yuri Alberto: 'Fiquem mais tempo'

O Brasil vive clima de Copa do Mundo com as indicações nacionais ao Oscar, principal premiação do cinema mundial. O brasileiro Adolpho Veloso, indicado pela direção de fotografia de Sonhos de Trem, mostra outra conexão entre cinema e futebol. Ele é torcedor fanático do Corinthians e visitou o CT Joaquim Grava, em São Paulo, nesta quinta-feira.

Veloso posou ao lado das estrelas corintianas Yuri Alberto, Breno Bidon, Memphis Depay e do técnico Dorival Júnior. Ele recebeu uma camisa personalizada com seu nome e o número 7, usado por Bidon nesta temporada.

"Ir ao CT do Corinthians foi a realização de um sonho de criança, foi muito incrível", comentou o indicado ao Oscar, BAFTA e vencedor do Critics Choice Awards. "Pedi muito que o Yuri Aberto e o Breno Bidon fiquem mais tempo no Corinthians, gente precisa deles!" brincou.

"Sou muito fã do Marcelinho Carioca, cresci vendo ele e agora o Bidon está representando essa camisa muito bem. É um número especial na história do Corinthians", completou.

Em meio à temporada de premiações do cinema, Veloso viralizou nas redes sociais ao bradar "Vai, Corinthians!" no discurso de agradecimento do prêmio recebido pela associação de críticos de Los Angeles.

"Eu estou muito feliz de representar o Brasil, junto com todos os brasileiros aqui. É isso, muito obrigado a todos. Vai, Brasil! Vai, Corinthians!", comemorou.