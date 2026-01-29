Indicado ao Oscar visita Corinthians e faz pedido a Bidon e Yuri Alberto: 'Fiquem mais tempo' Estadão Conteúdo 29.01.26 20h13 O Brasil vive clima de Copa do Mundo com as indicações nacionais ao Oscar, principal premiação do cinema mundial. O brasileiro Adolpho Veloso, indicado pela direção de fotografia de Sonhos de Trem, mostra outra conexão entre cinema e futebol. Ele é torcedor fanático do Corinthians e visitou o CT Joaquim Grava, em São Paulo, nesta quinta-feira. Veloso posou ao lado das estrelas corintianas Yuri Alberto, Breno Bidon, Memphis Depay e do técnico Dorival Júnior. Ele recebeu uma camisa personalizada com seu nome e o número 7, usado por Bidon nesta temporada. "Ir ao CT do Corinthians foi a realização de um sonho de criança, foi muito incrível", comentou o indicado ao Oscar, BAFTA e vencedor do Critics Choice Awards. "Pedi muito que o Yuri Aberto e o Breno Bidon fiquem mais tempo no Corinthians, gente precisa deles!" brincou. "Sou muito fã do Marcelinho Carioca, cresci vendo ele e agora o Bidon está representando essa camisa muito bem. É um número especial na história do Corinthians", completou. Em meio à temporada de premiações do cinema, Veloso viralizou nas redes sociais ao bradar "Vai, Corinthians!" no discurso de agradecimento do prêmio recebido pela associação de críticos de Los Angeles. "Eu estou muito feliz de representar o Brasil, junto com todos os brasileiros aqui. É isso, muito obrigado a todos. Vai, Brasil! Vai, Corinthians!", comemorou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Corinthians Adolpho Veloso Yuri Alberto Breno Bidon COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado' Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu 29.01.26 17h14 FUTEBOL Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube 29.01.26 15h22 Carlos Ferreira Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior 29.01.26 13h57 Adrenalina Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual Programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h. 29.01.26 12h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira 29.01.26 7h00 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 Mais esportes Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' 29.01.26 12h07