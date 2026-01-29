Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Indicado ao Oscar visita Corinthians e faz pedido a Bidon e Yuri Alberto: 'Fiquem mais tempo'

Estadão Conteúdo

O Brasil vive clima de Copa do Mundo com as indicações nacionais ao Oscar, principal premiação do cinema mundial. O brasileiro Adolpho Veloso, indicado pela direção de fotografia de Sonhos de Trem, mostra outra conexão entre cinema e futebol. Ele é torcedor fanático do Corinthians e visitou o CT Joaquim Grava, em São Paulo, nesta quinta-feira.

Veloso posou ao lado das estrelas corintianas Yuri Alberto, Breno Bidon, Memphis Depay e do técnico Dorival Júnior. Ele recebeu uma camisa personalizada com seu nome e o número 7, usado por Bidon nesta temporada.

"Ir ao CT do Corinthians foi a realização de um sonho de criança, foi muito incrível", comentou o indicado ao Oscar, BAFTA e vencedor do Critics Choice Awards. "Pedi muito que o Yuri Aberto e o Breno Bidon fiquem mais tempo no Corinthians, gente precisa deles!" brincou.

"Sou muito fã do Marcelinho Carioca, cresci vendo ele e agora o Bidon está representando essa camisa muito bem. É um número especial na história do Corinthians", completou.

Em meio à temporada de premiações do cinema, Veloso viralizou nas redes sociais ao bradar "Vai, Corinthians!" no discurso de agradecimento do prêmio recebido pela associação de críticos de Los Angeles.

"Eu estou muito feliz de representar o Brasil, junto com todos os brasileiros aqui. É isso, muito obrigado a todos. Vai, Brasil! Vai, Corinthians!", comemorou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Corinthians

Adolpho Veloso

Yuri Alberto

Breno Bidon
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Técnico do Paysandu fala sobre bastidores e proibição de pessoas no vestiário: 'Blindado'

Júnior Rocha gostou da atitude da diretoria em ter somente pessoas ligadas ao futebol diariamente frequentando o vestiário do Paysandu

29.01.26 17h14

FUTEBOL

Remo apresenta novo executivo ex-Grêmio e com passagem na CBF

Profissional agradeceu a oportunidade de trabalhar no Leão e falou da sua forma de conduzir os trabalhos no clube

29.01.26 15h22

Carlos Ferreira

Leão, foi ruim o que poderia ter sido pior

29.01.26 13h57

Adrenalina

Futuro Brilhante promove 1° Torneio de Vôlei de Quadra com foco na prevenção da violência sexual

Programação será no dia 7 de fevereiro, a partir das 8h.

29.01.26 12h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Justiça

Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina

Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia

29.01.26 9h35

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira

29.01.26 7h00

COLETIVA

Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes

Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão

28.01.26 22h39

Mais esportes

Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold'

29.01.26 12h07

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda