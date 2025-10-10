Imprensa internacional exalta 'Real Brasil' e vê renascimento do jogo bonito com Ancelotti Estadão Conteúdo 10.10.25 11h58 A goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em Seul, repercutiu fortemente na imprensa internacional. Os principais jornais da Europa destacaram a influência de Carlo Ancelotti e o brilho dos jogadores do Real Madrid, apontando que o Brasil reencontrou o "jogo bonito" e vive um momento de confiança às vésperas da Copa do Mundo de 2026. O diário espanhol "Marca" definiu o time como o "Real Brasil", exaltando o entrosamento de Vinicius Júnior e Rodrygo sob o comando do técnico italiano. Segundo o jornal, os dois "permitiram à seleção recuperar o sorriso", e a atuação "foi uma homenagem a Pelé", marcada por triangulações rápidas e leveza ofensiva. O "As", também da Espanha, foi além e apontou a goleada como um "divisor de águas" para a equipe e, especialmente, para Rodrygo. O periódico destacou o "gol espetacular" do atacante e afirmou que o Brasil "fechou uma partida perfeita com uma palma - cinco gols - na qual Vinicius e Rodrygo brilharam". Já o "Mundo Deportivo" ressaltou que o atacante reencontrou o bom futebol justamente com o treinador que o projetou no Real Madrid. Para o veículo catalão, "Rodrygo, sob a mão de Ancelotti, recuperou todo o seu bom futebol e, sobretudo, o gol - algo que tem lhe faltado no Real Madrid". O texto acrescenta que o desempenho serve de recado a Xabi Alonso, que o tem utilizado com menor frequência no clube merengue. O jornal argentino "Olé" manteve o tom de admiração ao noticiar: "O Brasil goleou a Coreia do Sul". A publicação elogiou o talento da "Verde e Amarela", que "passou por cima dos sul-coreanos com gols de Estêvão, Rodrygo e Vinicius", destacando a nova geração ofensiva brasileira como uma das mais promissoras do cenário mundial. Em Portugal, o jornal "A Bola" resumiu a atuação com uma manchete simples e expressiva: "Brasil de mão cheia na Coreia do Sul". A publicação ressaltou o domínio técnico e tático da equipe e frisou que o time de Ancelotti "foi uma orquestra afinada do início ao fim". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Carlo Ancelotti COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense é convocada para o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Rítmica Graziella Lima Castilho é atleta do Fantástica Associação de Ginástica Rítmica, do Paraná e foi selecionada para representar o Brasil na competição 10.10.25 12h30 Futebol Remo abre vendas de ingressos para clássico contra o Paysandu no Mangueirão pela Série B Partida será realizada na próxima terça-feira (14/10), às 19h30, no Estádio Mangueirão. 10.10.25 12h15 Futebol Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 11h57 Futebol Remo chega a três vitórias seguidas na Série B pela primeira vez na temporada Última vez que o Leão triunfou três vezes consecutivas na Segundona havia sido em 2021. 10.10.25 11h41 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00