Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Impeachment de Julio Casares no São Paulo ganha nova data e tem voto presencial mantido

Estadão Conteúdo

A votação do afastamento do presidente Julio Casares ganhou nova data no Conselho Deliberativo do São Paulo. A nova convocação reitera o voto exclusivamente presencial. Havia um pedido para o voto híbrido, diante do receio de esvaziamento da reunião.

No encontro, Casares poderá se defender das acusações feitas no requerimento do processo. Ele é acusado de má gestão orçamentária, venda de atletas abaixo do valor de mercado e uso ilegal de camarote.

Depois, haverá a votação (secreta e apenas presencial). Havia uma confusão sobre a quantidade de votos necessários para o afastamento. O artigo 112 do Estatuto do São Paulo prevê a destituição com votos de dois terços (171) dos conselheiros.

Entretanto, o texto se contradiz, no artigo 58, em que a destituição é apontada como uma das medidas que necessita de 75% de aprovação do Conselho Deliberativo. Assim, o número seria de 191 votos, já que há 255 conselheiros. É este o número que será levado em conta. Isso porque a convocatória da reunião cita os artigos 63, 79 e 58.

Em até 30 dias após a votação do Conselho, uma Assembleia Geral de sócios do clube deverá ser instituída para ratificar a decisão do Conselho Deliberativo. Nesta instância, basta maioria simples.

O procedimento foi aberto por um pedido com 57 assinaturas (o mínimo era de 50). Entre os opositores de Casares, há o entendimento de que será difícil conquistar os votos necessários, mesmo diante do desgaste político vivido pelo dirigente.

Um dos motivos é o momento em que a reunião irá ocorrer, em janeiro, com parte dos conselheiros fora de São Paulo. Olten tinha até o dia 23 para convocar a reunião, cumprindo prazo de 30 dias após o recebimento do pedido de afastamento.

Nesta terça-feira, Casares teve respaldo do Conselho Consultivo, que emitiu parecer contrário ao impeachment. Na prática, o documento não é determinante, mas serve para embasar a discussão dos votos.

Se Casares for afastado no Conselho e pela Assembleia, ele é também banido do clube. Já em caso de renúncia, ele se mantém no Conselho Consultivo. Essa última situação é semelhante ao que viveu o ex-presidente Carlos Miguel Aidar. Em 2015, ele deixou o cargo, sob acusações de desviar recursos do clube.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Paulistão

São Paulo FC

Julio Casares

impeachment
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano

Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente.

09.01.26 15h03

Futebol

TJD-SP rejeita recurso do Carajás e elimina equipe paraense da Copinha 2026

Time do sudeste do estado joga nesta sexta-feira (9), contra o Olímpico-SE, apenas para cumprir tabela.

09.01.26 14h08

MMA Sport Club

Michel Pereira "Demolidor" encara Zachary Reese no UFC Houston em fevereiro

09.01.26 12h40

Futebol

BO aponta farra em hotel antes de jogo da Tuna na Copinha; Clube contesta

Incidente ocorre em um momento crítico para o time no campo. Lusa entra em campo nesta sexta (9) pela última rodada da primeira fase.

09.01.26 12h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

10.01.26 7h00

Futebol

Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante

Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco

09.01.26 18h34

Paulistão

Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista

Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

10.01.26 15h00

Copa Africana de Nações

Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações

Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

10.01.26 12h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda