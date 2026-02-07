Igor Thiago volta a marcar em vitória do Brentford e chega a 17 gols na Premier League Estadão Conteúdo 07.02.26 17h47 O atacante Igor Thiago voltou às redes na tarde deste sábado e ajudou o Brentford a derrotar o Newcastle, por 3 a 2, no St. James Park. Com 17 gols na atual edição da Premier League, o brasileiro não marcava havia três partidas e conseguiu dar fim ao jejum anotando de pênalti, no final do primeiro tempo Antes disso, o neerlandês Sven Botman inaugurou o placar da partida, aos 24 minutos, para o Newcastle. O Brentford empatou aos 37 da primeira etapa, com o meio-campo alemão Vitaly Janelt. No segundo tempo, quem também marcou de pênalti foi Bruno Guimarães, aos 34 minutos, empatando o duelo. Mas o atacante Dango Quattara deu números finais ao jogo e garantiu a vitória da equipe visitante. O bom momento de Igor Thiago na Europa tem refletido nos debates esportivos sobre uma possível chance na seleção brasileira. Além da principal competição nacional da Inglaterra, o centroavante anotou um gol na Copa da Liga Inglesa. Antes de brilhar pelos gramados europeus, o jogador de 24 anos vestiu as cores do Cruzeiro e do Verê FC, do Paraná. Ele ainda passou por Ludogorets, da Bulgária, e pelo Brugge, da Bélgica, clubes onde deslanchou no futebol e chamou a atenção das ligas mais fortes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Igor Thiago Brentford COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Campeonato Mineiro Atlético-MG x Athletic: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Mineiro Atlético-MG e Athletic-MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 17h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00