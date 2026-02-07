Igor Thiago volta a marcar em vitória do Brentford e chega a 17 gols na Premier League

O atacante Igor Thiago voltou às redes na tarde deste sábado e ajudou o Brentford a derrotar o Newcastle, por 3 a 2, no St. James Park. Com 17 gols na atual edição da Premier League, o brasileiro não marcava havia três partidas e conseguiu dar fim ao jejum anotando de pênalti, no final do primeiro tempo

Antes disso, o neerlandês Sven Botman inaugurou o placar da partida, aos 24 minutos, para o Newcastle. O Brentford empatou aos 37 da primeira etapa, com o meio-campo alemão Vitaly Janelt.

No segundo tempo, quem também marcou de pênalti foi Bruno Guimarães, aos 34 minutos, empatando o duelo. Mas o atacante Dango Quattara deu números finais ao jogo e garantiu a vitória da equipe visitante.

O bom momento de Igor Thiago na Europa tem refletido nos debates esportivos sobre uma possível chance na seleção brasileira. Além da principal competição nacional da Inglaterra, o centroavante anotou um gol na Copa da Liga Inglesa.

Antes de brilhar pelos gramados europeus, o jogador de 24 anos vestiu as cores do Cruzeiro e do Verê FC, do Paraná. Ele ainda passou por Ludogorets, da Bulgária, e pelo Brugge, da Bélgica, clubes onde deslanchou no futebol e chamou a atenção das ligas mais fortes.