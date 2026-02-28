Capa Jornal Amazônia
IFAB anuncia ampliação do protocolo do VAR e regras 'anti-cera'

Estadão Conteúdo

Órgão responsável pela regulamentação das regras do futebol, a International Football Association Board (IFAB, da sigla em inglês), anunciou neste sábado, após assembleia geral, a ampliação do uso do VAR, incluindo medidas anti-cera. As medidas serão implantadas a partir da Copa do Mundo deste ano e, de acordo com a Ifab, têm o intuito de "melhorar o ritmo das partidas e reduzir a perda de tempo".

Foram aprovados três ajustes no protocolo do VAR, que poderá auxiliar o árbitro em relação a cartões vermelhos resultantes de um segundo cartão amarelo incorreto; erro de identidade, quando o árbitro mostra cartão vermelho ou amarelo para o jogador errado, e escanteio concedido de forma incorreta.

Uma das medidas anti-cera aprovadas foi o princípio da contagem regressiva para lateral e tiro de meta. Se a cobrança demorar muito, o árbitro iniciará contagem regressiva visual de 5 segundo. Se a bola não estiver em jogo ao final desse prazo, haverá reversão do lateral ou será marcado escanteio para o adversário.

Em caso de substituição, o jogador deve deixar o campo em até 10 segundos após exibição da placa que indica a alteração. Caso o atleta estoure esse tempo, o substituto não poderá entrar em capo até a primeira paralisação após um minuto do reinício da partida. O atendimento médico também foi alvo de mudanças. Quando um jogador receber atendimento em campo, ele deverá deixar o campo e só poderá retornar ao jogo após ao menos um minuto.

Também propostos testes para avaliar situações em que goleiros caem lesionados e obrigam a paralisação do jogo para atendimento para propor opções que visem coibir este comportamento. De acordo com a Ifab, as alterações serão decisivas para o desenvolvimento do futebol, garantindo que o esporte "permaneça rápido, justo e dinâmico".

