Hulk usa redes sociais para esclarecer situação no Atlético-MG: 'Vou honrar essa camisa' O camisa 7 usou uma série de perguntas e respostas em seus stories Redação O Liberal com informações da AE 07.01.26 11h38 O atacante Hulk, alvo do Fluminense e do noticiário esportivo, usou as redes sociais nesta terça-feira para negar ter pedido rescisão de contrato e garantiu que não está forçando sua saída do Atlético-MG. Em sua postagem, o camisa 7 manifestou seu descontentamento com a situação. Ele utilizou uma série de perguntas e respostas nos stories para expressar que se sente desvalorizado e que não há um projeto esportivo claro no clube mineiro. Parte do texto publicado por Hulk questiona e responde: "1 - Pedi rescisão de contrato? NÃO!!! 2 - Forcei minha saída do Atlético-MG? NÃO!!!. 3 - Me senti desvalorizado esportivamente? SIM!!! 4 - Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente do que está saindo na mídia. 5 - Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? NÃO!!!". Hulk garante cumprimento de contrato O atleta continuou seu posicionamento, jurando lealdade ao cumprimento de seu contrato. Ele é um dos maiores ídolos recentes da história do Atlético-MG. O atacante concluiu suas mensagens afirmando: "13 - Vou cumprir meu contrato com o Atlético? SIM!! 14 - Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz. 15 - Meu amor pelo Galo mudou? Não. Nunca, jamais mudou. Nem mudará!!!". As partes continuam conversando para definir o futuro do atleta e uma possível valorização. Apesar do interesse do Fluminense, o jogador afirma que deve cumprir o atual contrato com o Atlético-MG.