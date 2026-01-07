Capa Jornal Amazônia
Hulk usa redes sociais para esclarecer situação no Atlético-MG: 'Vou honrar essa camisa'

O camisa 7 usou uma série de perguntas e respostas em seus stories

Redação O Liberal com informações da AE

O atacante Hulk, alvo do Fluminense e do noticiário esportivo, usou as redes sociais nesta terça-feira para negar ter pedido rescisão de contrato e garantiu que não está forçando sua saída do Atlético-MG.

Em sua postagem, o camisa 7 manifestou seu descontentamento com a situação. Ele utilizou uma série de perguntas e respostas nos stories para expressar que se sente desvalorizado e que não há um projeto esportivo claro no clube mineiro.

Parte do texto publicado por Hulk questiona e responde: "1 - Pedi rescisão de contrato? NÃO!!! 2 - Forcei minha saída do Atlético-MG? NÃO!!!. 3 - Me senti desvalorizado esportivamente? SIM!!! 4 - Houve proposta comercial do clube? Sim, mas diferente do que está saindo na mídia. 5 - Houve um projeto esportivo claro, garantido e definido pelo Galo? NÃO!!!".

Hulk garante cumprimento de contrato

O atleta continuou seu posicionamento, jurando lealdade ao cumprimento de seu contrato. Ele é um dos maiores ídolos recentes da história do Atlético-MG.

O atacante concluiu suas mensagens afirmando: "13 - Vou cumprir meu contrato com o Atlético? SIM!! 14 - Vou continuar honrando essa camisa enquanto estiver aqui? Sim, como sempre fiz. 15 - Meu amor pelo Galo mudou? Não. Nunca, jamais mudou. Nem mudará!!!".

As partes continuam conversando para definir o futuro do atleta e uma possível valorização. Apesar do interesse do Fluminense, o jogador afirma que deve cumprir o atual contrato com o Atlético-MG.

.
