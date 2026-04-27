Hulk treina separado, desfalca Atlético-MG na Sul-Americana e deve ter reunião com diretoria A ausência do jogador teve um peso ainda maior por conta da derrota do Atlético-MG para o Flamengo Estadão Conteúdo 27.04.26 16h22 A novela envolvendo Hulk, Atlético-MG e o seu futuro no clube teve mais um capítulo nesta segunda-feira. O atacante se apresentou normalmente na Cidade do Galo, mas fez um trabalho separado do restante do elenco principal. Relacionado para o clássico com Flamengo no domingo, o jogador deixou o estádio pouco antes do início do duelo. Fora da lista que viajou para o compromisso pela Copa Sul-Americana diante do Cienciano, no Peru, o atleta deve se reunir com a diretoria para definir a sua situação. As duas partes agora trabalham para que a questão seja logo definida. Atleta e diretoria devem acertar uma rescisão amigável para encerrar o caso. A ausência do jogador teve um peso ainda maior por conta da derrota do Atlético-MG para o Flamengo. O time carioca aplicou uma goleada de 4 a 0 dentro da Arena MRV despertando a ira da torcida nas arquibancadas. A crise já mostra os seus sinais na tabela de classificação. A equipe mineira contabiliza 14 pontos, mesma pontuação do Santos (17º e primeiro time na zona de rebaixamento), mas aparece na 15ª colocação pelos critérios de desempate. Um dos maiores ídolos da história recente do conjunto de Belo Horizonte, Hulk desperta o interesse do Fluminense, que recentemente voltou a negociar com o atacante de 39 anos - os cariocas tentaram a contratação no início do ano. Como o veterano já ia acumular 12 jogos no Brasileirão pelo time mineiro, foi deixado de fora da partida para não inviabilizar uma ida ao tricolor carioca. Em meio à crise que tomou conta do clube com a derrota para o rival carioca, o Atlético-MG tem uma semana complicada pela frente. Além do duelo no meio de semana pela Copa Sul-Americana, a equipe alvinegra terá pela frente, no sábado, o clássico com o Cruzeiro. Um novo tropeço pode complicar ainda mais a situação do técnico Eduardo Domínguez. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Hulk Atlético-MG reunião COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% 27.04.26 17h35 Futebol Ex-dirigente, Magnata critica presidência do Remo após derrota para o Cruzeiro: ‘Tragédia anunciada’ Em texto publicado no Instagram, Magnata acusou a direção do Remo de omissão quanto ao momento vivido pela equipe dentro de campo. 27.04.26 15h31 Mais Esportes Inscrições para a Corrida do Círio 2026 estão abertas; saiba como se inscrever Tradicional prova de rua em Belém será realizada nos dias 17 e 18 de outubro. 27.04.26 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31