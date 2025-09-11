Hugo Souza passa mal na Bolívia antes de pegar pênalti e superar marca de Dida no Corinthians Estadão Conteúdo 11.09.25 13h13 Hugo Souza viveu uma das 24 horas mais agitadas de sua vida nesta semana. Depois de passar mal na altitude da Bolívia com a seleção brasileira, o goleiro do Corinthians fez uma viagem relâmpago para defender a equipe na Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. O esforço valeu: salvou o pênalti de Gastón Benavídez, já no segundo tempo, para garantir a vitória por 2 a 0 e superar a marca de pênaltis defendidos por Dida no clube alvinegro. Na terça-feira, Hugo esteve com a seleção brasileira para a partida das Eliminatórias contra a Bolívia, em El Alto - a uma altitude superior a 4 mil metros. Não foi utilizado por Carlo Ancelotti, mas sentiu os efeitos da atmosfera ainda no aquecimento. O Corinthians, para contar com o jogador na partida decisiva, fretou um voo direto para o Brasil, para que em menos de 24 horas ele pudesse estar na Neo Química Arena. "Nem joguei (contra a Bolívia) e passei mal no aquecimento, mas a gente tem de se adaptar. Graças a Deus cheguei a tempo", disse o goleiro, após a partida. "Fico feliz pelo esforço que o presidente e o Fabinho fizeram para eu poder estar aqui. Acho que eu paguei a conta." Para "pagar essa conta" e fazer valer a viagem da Bolívia ao Brasil, que ainda contou Andreas Pereira, do Palmeiras, entre os tripulantes, Hugo Souza precisava apenas segurar o empate no tempo normal para garantir a classificação, mas foi além. O pênalti defendido, já no segundo tempo, foi o oitavo desde que chegou ao clube, no último ano. O feito fez com que ele superasse a marca de Dida, campeão mundial, brasileiro e da Copa do Brasil pelo Corinthians, que salvou sete penalidades máximas no período em que esteve à frente da meta corintiana. "Cheguei no Corinthians dizendo que tenho sede de fazer história aqui e hoje foi mais um capítulo. O Dida é uma referência, um cara que tenho como ídolo desde criança. Isso é gratificante", afirmou. Hugo chegou à marca com 18 partidas a menos que o ex-goleiro do Corinthians (77 x 95 partidas). O feito desta quarta-feira também o aproximou do top 3 do clube nesse quesito. CONFIRA ABAIXO: 1º - Cássio (2012-2024) - 32 pênaltis defendidos 2º - Ronaldo Giovanelli (1987-1998) - 27 3º - Gilmar (1951-1961) - 11 4º - Hugo Souza (2024-) - 8 5º - Dida (1999-2000 e 2001-2002) - 7 A cobrança salva contra o Athletico-PR foi a quarta do goleiro em tempo normal. Todos as anteriores foram pelo Campeonato Paulista desta temporada: foi responsável por parar Estêvão e Raphael Veiga, do Palmeiras - o segundo pela partida de volta da final do Estadual - e Pablo Dyego, do Novorizontino. As demais ocorreram em decisões por pênaltis com o Red Bull Bragantino e o Grêmio, pela Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, respectivamente, em 2024. Ao defender a cobrança contra o Athletico-PR, Hugo também manteve o Corinthians como a única equipe que ainda não foi vazada na Copa do Brasil e que segue viva na semifinal. Foram seis disputas até aqui, contra Novorizontino e Palmeiras, além dos paranaenses, sem que o time sofresse ao menos um gol. Na próxima fase, o time paulista enfrenta o vencedor do confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG, que será definido nesta quinta-feira, 11. Será a quarta vez consecutiva em que o Corinthians chega a esta fase da competição e o time também busca seu quarto título de Copa do Brasil - o último ocorreu em 2009, com Ronaldo Fenômeno como referência no elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Hugo Souza pênalti Dida Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 11.09.25 12h56 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Futebol PK e Delvalle são afastados do elenco do Paysandu por decisão da diretoria Segundo os jornalistas Mathaus Pauxis e Michel Anderson, os atletas devem ser negociados. 11.09.25 12h27 Futebol 'Virada de chave': presidente do Paysandu confia em reação na Série B e aposta em Márcio Fernandes Roger Aguilera acredita que a experiência do treinador pode ser decisiva para evitar o rebaixamento 11.09.25 12h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Clássico entre Remo e Paysandu pode ser adiado mais uma vez na Série B; entenda Autoridades de segurança consideram inviável realizar o clássico um dia após a principal procissão do Círio em Belém 11.09.25 10h43 Futebol Paysandu confirma Ignácio Neto como auxilar e anuncia novo preparador físico Clube bicolor tenta uma reestruturação para se salvar do temido rebaixamento 11.09.25 12h05 FÉ E CONFIANÇA Paysandu pode vencer oito dos 13 jogos e sair do Z4, diz Edinho: 'Está nas nossas mãos' Atacante que retornou ao time nas duas últimas partidas após mais de um ano afastado, afirmou que a permanência na Série B ainda está nas mãos do elenco e que precisa começar neste sábado (13), contra o América-MG 10.09.25 19h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (11/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A argentina e Copa do Brasil movimentam o futebol nesta quinta-feira 11.09.25 7h00