Hugo Souza minimiza discussões e admite partida ruim do Corinthians: 'Erros minaram nosso jogo' Estadão Conteúdo 18.12.25 8h27 O Corinthians esteve longe de fazer uma partida à altura do que o torcedor esperava em uma final de Copa do Brasil. O empate sem gols com o Vasco, na Neo Química Arena, irritou quem estava na arquibancada. A tensão se estendeu ao gramado, com Yuri Alberto batendo boca com Matheuzinho durante o jogo. O goleiro Hugo Souza, responsável por apartar a discussão, minimizou o episódio. "Em uma final cada mínimo detalhe é importante. Dentro do campo a gente tem discussões, a gente conversa, para ajustar o que está sendo feito. Não foi diferente. É uma discussão de jogo e isso faz parte", disse camisa 1, em conversa com jornalistas na zona mista. Ao ser questionado se o excesso de jogadores pendurados interferiu no desempenho do time, o goleiro ponderou. "Pode ter interferido na parte mental. Às vezes em uma dividida, uma jogada que precisava chegar mais forte. Que bom que não perdemos nenhum jogador. É uma final, o jogo está aberto e vamos buscar esse sonho até o final". Hugo Souza praticamente não fez defesas, mas viu o Vasco ocupar o campo de ataque na maior parte do tempo, diferentemente do Corinthians, que não aproveitou o fato de jogar em casa e pouco atacou. Para o goleiro, a falta de capricho nas trocas de passe foram cruciais para a apresentação ruim do time. "Os erros minaram nosso jogo. Tivemos muitos erros técnicos que acabaram atrapalhando. Acertando isso, temos condições de fazer um jogo muito melhor", disse o arqueiro, que aproveitou para elogiar o adversário. "A equipe do Vasco é qualificada, com jogadores do meio para frente muito qualificada. A proposta de jogo deles é diferente do que estamos acostumados a ver o Diniz e acho que isso mexeu com a nossa cabeça. Vamos acertar o que a gente precisa." Para o Hugo Souza, apesar de o Corinthians não levar uma vantagem para o segundo jogo, o confronto está em aberto. "Do mesmo jeito que o Vasco veio aqui e fez um grande jogo, a gente pode ir no Maracanã e também fazer um bom jogo", afirmou. A partida de volta acontece no domingo, às 18h, no Maracanã. Em caso de igualdade na soma dos placares, o troféu será decidido na disputa de pênaltis. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Brasil Corinthians Hugo Souza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 FUTEBOL Remo contrata técnico estrangeiro ex-São Paulo e que esteve na Copa do Mundo Leão Azul fecha com o técnico colombiano Juan Carlos Osório 18.12.25 9h50 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21