Hugo Souza é ofendido por torcedores da Lusa: 'Piolhento, favelado...' Em mais um evidente caso de racismo, o goleiro foi atacado por torcedores da Portuguesa. Estadão Conteúdo 23.02.26 11h09 O goleiro Hugo Souza mais uma vez deixou um gramado como destaque de classificação do Corinthians em penalidades. Herói contra Red Bull Bragantino (Copa Sul-Americana) e Cruzeiro (Copa do Brasil) na Neo Química Arena, desta vez o brilho veio no Canindé. A noite festiva de vaga à semifinal do Paulistão contrastou com ofensas de torcedores da Portuguesa. Quando se encaminhava para os vestiários, Hugo Souza acabou bastante ofendido por dois jovens que estavam atrás do gol dos locais. Revoltados com a queda da Lusa e o consequente brilho do goleiro, que defendeu três pênaltis, sendo um no tempo normal, a revolta veio com palavrões e ofensas pessoais ao corintiano. "Seu sem dente", "favelado", "passa fome", vai cortar esse cabelo, seu piolhento", foram algumas das ofensas proferidas, sempre acrescentadas de palavrões dos dois revoltados torcedores. A Jovem Pan divulgou o vídeo dos insultos. O goleiro respondeu mandando beijinhos aos opressores. E desceu rapidamente as escadas a caminho do vestiário. Um torcedor mais velho repreendeu os provocadores mandando que descessem no alambrado e parassem com os xingamentos. Foi atendido. Hugo Souza já havia sido alvo de agressão em visita ao Athletico-PR, em 2025, pela Copa do Brasil. Na ocasião, um torcedor invadiu o gramado para agredi-lo. Na ocasião, cobrou mais segurança das autoridades. Os companheiros aIram em sua defesa, como o zagueiro Gustavo Henrique, que foi para cima do agressor até a chegada dos policiais. O goleiro não falou sobre o episódio no Canindé e optou apenas por festejar em suas redes sociais, postando diversos stories sobre suas defesas de pênalti e com a felicitação de pessoas próximas, companheiros e até torcedores. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Paulista Corinthians Portuguesa, Hugo Souza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Roger Aguilera comenta lista de credores do Paysandu: 'O que dei pro clube jamais irei cobrar' Ex-presidente do Papão foi citado em documento que lista os credores do time bicolor, que está em recuperação judicial 23.02.26 13h25 FUTEBOL De olho na Série A, Remo exerce poder de compra e fecha a contratação de atacante Atacante Jajá estava no Goiás e desembarcou em Belém para se apresentar ao Leão Azul 23.02.26 13h15 FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31 MMA Paraense Michel Pereira volta a vencer e encerra jejum no UFC Lutador superou norte-americano por decisão dos juízes no último sábado (21) 23.02.26 11h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES CLÁSSICO PARAENSE Quando é o próximo Re-Pa? Veja as datas da final do Parazão 2026 Clássico entre Remo e Paysandu volta a decidir o estadual no Estádio do Mangueirão 23.02.26 8h57 FUTEBOL Após caso de racismo com Vini Jr, Benfica coloca jogador negro como 'ladrão' em campanha; confira Publicidade inspirada na série “Lupin” foi criticada nas redes por associar jogador negro a crime dias após acusação de racismo envolvendo atleta do clube 23.02.26 8h26 Futebol Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. 22.02.26 9h00 FUTEBOL Roger Aguilera, Matheus Nogueira e outros: confira a lista de credores do Paysandu Em recuperação judicial, Papão tem mais de R$ 70 milhões de dívidas 23.02.26 12h31