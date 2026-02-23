Hugo Souza é ofendido por torcedores da Lusa: 'Piolhento, favelado...'

O goleiro Hugo Souza mais uma vez deixou um gramado como destaque de classificação do Corinthians em penalidades. Herói contra Red Bull Bragantino (Copa Sul-Americana) e Cruzeiro (Copa do Brasil) na Neo Química Arena, desta vez o brilho veio no Canindé. A noite festiva de vaga à semifinal do Paulistão contrastou com ofensas de torcedores da Portuguesa.

Quando se encaminhava para os vestiários, Hugo Souza acabou bastante ofendido por dois jovens que estavam atrás do gol dos locais. Revoltados com a queda da Lusa e o consequente brilho do goleiro, que defendeu três pênaltis, sendo um no tempo normal, a revolta veio com palavrões e ofensas pessoais ao corintiano.

"Seu sem dente", "favelado", "passa fome", vai cortar esse cabelo, seu piolhento", foram algumas das ofensas proferidas, sempre acrescentadas de palavrões dos dois revoltados torcedores. A Jovem Pan divulgou o vídeo dos insultos.

O goleiro respondeu mandando beijinhos aos opressores. E desceu rapidamente as escadas a caminho do vestiário. Um torcedor mais velho repreendeu os provocadores mandando que descessem no alambrado e parassem com os xingamentos. Foi atendido.

Hugo Souza já havia sido alvo de agressão em visita ao Athletico-PR, em 2025, pela Copa do Brasil. Na ocasião, um torcedor invadiu o gramado para agredi-lo. Na ocasião, cobrou mais segurança das autoridades. Os companheiros aIram em sua defesa, como o zagueiro Gustavo Henrique, que foi para cima do agressor até a chegada dos policiais.

O goleiro não falou sobre o episódio no Canindé e optou apenas por festejar em suas redes sociais, postando diversos stories sobre suas defesas de pênalti e com a felicitação de pessoas próximas, companheiros e até torcedores.