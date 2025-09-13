Capa Jornal Amazônia
Hugo Calderano despacha alemão e avança à semifinal do WTT Champions de Macau

Agora, Calderano vai buscar a vaga na decisão diante do dinamarquês Anders Lind, 19 do mundo

Estadão Conteúdo
fonte

Ele conquistou título inédito ao bater o nº 1 do ranking (foto WANG Zhao / AFP)

Em ótima fase, o brasileiro Hugo Calderano teve um confronto difícil nas quartas de final, mas avançou à semifinal do WTT Champions de Macau, na China, com uma vitória sobre o alemão Patrick Franziska por 4 sets a 2, parciais de 13/11, 9/11, 11/9, 11/3, 4/11 e 11/8, em 52 minutos de partida.

Agora, Calderano vai buscar a vaga na decisão diante do dinamarquês Anders Lind, 19 do mundo, que surpreendeu o líder do ranking, o chinês Lin Shidong, com uma dura vitória de virada, por 4 a 3, em quase uma hora de partida. A semifinal está programada para a madrugada deste domingo, às 3h15 (horário de Brasília). A disputa do título será às 8h.

O primeiro game foi equilibrado do início ao fim, com os mesa-tenistas se revezando à frente no placar, sem deixar o adversário abrir vantagem. Calderano salvou um set point quando perdia por 11/10 e virou para fechar em 13/11.

Franziska voltou mais atento para a segunda parcial, aproveitou a falha nos serviços do brasileiro e abriu 4 a 0 de vantagem. Sob pressão e em desvantagem por 10/6, Calderano até salvou três set points, mas o alemão aproveitou seus forehands e fechou em 11/9, igualando o jogo em 1 a 1.

O brasileiro encaixou seu ataque no terceiro set e, mais agressivo, abriu 7/3 sobre o 18º do mundo. Franziska reagiu, com três pontos seguidos, mas o número 4 do ranking mundial aproveitou o segundo set point e concluiu o set em 11/9.

Confiante, Calderano abriu o quarto set com vantagem de 3/0, forçando o alemão a pedir tempo, mas só pontuou quando o brasileiro vencia por 6 a 0. Hugo aproveitou o bom momento, deslanchou e venceu a parcial por 11/3.

Calderano saiu em vantagem no quinto set, por 3/1, mas perdeu a concentração e Franziska tomou a dianteira por 5 a 4. O alemão aproveitou erros do brasileiro e, mais intenso no duelo, ampliou a vantagem para 8/4, fechando o set em 11/4.

Franziska cresceu na partida, conteve as investidas do brasileiro e abriu 4/1 de vantagem no sexto set, mas Hugo Calderano reagiu, virou o placar e abriu vantagem em 10/6 e aproveitou seus match points para fechar em 11/8 e confirmar a vitória.

"Nós nos conhecemos muito bem, já jogamos muitas vezes. É um grande jogador, sabia que seria difícil. Comecei bem, sabia que ele podia voltar ao jogo a qualquer momento e estou feliz pela vitória", disse Calderano após a partida. "Agora preciso focar na próxima partida, o Lind venceu o número 1 do mundo e vai ser muito difícil."

O mesa-tenista brasileiro faz ótima temporada no circuito. Em Macau, ele busca a sexta final nos últimos sete torneios que disputou. Hugo Calderano conquistou os títulos do WTT Star Contender da Eslovênia, do WTT Contender Buenos Aires, WTT Star Contender Foz do Iguaçu, além da Copa do Mundo - levou a prata no Campeonato Mundial.

.
