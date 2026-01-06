Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Houston Rockets vencem Phoenix Suns e Kevin Durant é decisivo em vitória contra ex-time na NBA

O 15 vezes All-Star acertou uma cesta tripla a 1,1 segundo do fim e garantiu a vitória da equipe do Texas

Estadão Conteúdo

O Houston Rockets derrotou o Phoenix Suns por 100 a 97, na noite desta segunda-feira, em um jogo decidido nos momentos finais no Toyota Center. A vitória veio com uma cesta tripla de Kevin Durant a apenas 1,1 segundo do fim da partida, válida pela temporada regular da NBA.

Autor de 26 pontos no embate, Durant expressou satisfação ao marcar o ponto decisivo contra sua ex-equipe. Ele se juntou aos Rockets em uma troca que enviou Dillon Brooks e Jalen Green para os Suns neste verão.

Questionado se o triunfo teve um sabor especial, o jogador foi direto. "Com certeza", disse. "É bom jogar contra um time que te expulsou e te culpou por todos os problemas que eles tiveram. E doeu porque eu dediquei todo o meu esforço, amor e carinho aos Suns", desabafou após o confronto.

Destaques da Partida

Antes da cesta derradeira de Durant, a franquia de Phoenix teve a chance de assumir a liderança, mas a tentativa de arremesso de Devin Booker bateu no aro e não entrou. Booker foi o cestinha do jogo com 27 pontos. Pelo lado vencedor, Durant liderou com 26 pontos e ainda se destacou em quadra por conseguir dez rebotes.

Mais calmo após a vitória, que foi bastante comemorada, Durant mencionou que espera que esse revanchismo contra sua antiga equipe não dure muito tempo. "Quando eu chegar em casa, provavelmente não vou me lembrar disso. Bem, vou me lembrar, mas vou tentar ao máximo esquecer e passar para a próxima", afirmou o ala-pivô de 37 anos.

Outros Resultados da NBA

A rodada desta segunda-feira contou ainda com vitórias do Detroit Pistons, Boston Celtics, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers.

  • Detroit Pistons 121 x 90 New York Knicks
  • Boston Celtics 115 x 101 Chicago Bulls
  • Toronto Raptors 118 x 100 Atlanta Hawks
  • Houston Rockets 100 x 97 Phoenix Suns
  • Oklahoma City Thunder 97 x 124 Charlotte Hornets
  • Philadelphia 76ers 124 x 125 Denver Nuggets
  • Los Angeles Clippers 103 x 102 Golden State Warriors
  • Portland Trail Blazers 137 x 117 Utah Jazz

Próximos Confrontos da NBA

Confira as partidas desta terça-feira pela NBA:

  • Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers
  • Washington Wizards x Orlando Magic
  • Memphis Grizzlies x San Antonio Spurs
  • Minnesota Timberwolves x Miami Heat
  • New Orleans Pelicans x Los Angeles Pelicans
  • Sacramento Kings x Dallas Mavericks
Esportes
.
