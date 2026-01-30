Hornets derrotam Mavericks por 123 a 121 e frustra atuação de 49 pontos de Cooper Flagg

O Charlotte Hornets obteve uma vitória dramática na noite desta quinta-feira, pela temporada regular da NBA, ao bater o Dallas Mavericks por 123 a 121, no American Airlines Center. O resultado positivo ofuscou a grande atuação de Cooper Flag autor de 49 pontos na partida, mas que não conseguiu evitar o revés de sua equipe.

Flagg, que completou 19 anos em dezembro, quebrou o recorde da NBA de maior pontuação em um jogo por um jovem atleta. Cliff Robinson detinha a marca anterior, com 45 pontos, também aos 19 anos, pelo New Jersey em 9 de março de 1980.

Do outro lado, Kon Knueppel, de 20 anos, foi o destaque dos Hornets. Ele converteu dois lances livres a 4,1 segundos do fim, assinalou 34 pontos, e cravou o seu recorde pessoal em um confronto onde os jovens foram os protagonistas.

Knueppel converteu oito cestas de três pontos, estabelecendo um recorde para um novato dos Hornets, que venceram cinco jogos seguidos, sua maior sequência desde uma série de cinco compromissos em fevereiro de 2023.

A partida ainda contou com uma homenagem, já que o Dallas Mavericks aproveitou o embate em sua arena para aposentar a camisa de Mark Aguirre no intervalo. Ao final do jogo, feliz pela vitória, Knueppel preferiu exaltar a atuação do rival Cooper Flagg pelos 49 pontos.

"Cooper jogou como o melhor jogador que enfrentamos em toda a temporada. Ele fez uma partida excelente, joga muito e vai ter uma carreira incrível. Isso valorizou a nossa vitória", afirmou o jogador.

Na rodada, que contou com um total de oito duelos, Dillon Brooks foi o pilar do triunfo do Phoenix Suns, que derrotou o Detroit Pistons por 114 a 96 no Mortgage Matchup Center. O ala acertou 13 de 22 arremessos de quadra e deixou encontro com 40 pontos assinalados.

Confira os resultados dos jogos desta quinta-feira da NBA

Philadelphia 76ers 113 x 111 Sacramento Kings Washington Wizards 109 x 99 Milwaukee Bucks Chicago Bulls 113 x 116 Miami Heat Atlanta Hawks 86 x 104 Houston Rockets Dallas Mavericks 121 x 123 Charlotte Hornets Denver Nuggets 107 x 103 Brooklyn Nets Phoenix Suns 114 x 96 Detroit Pistons Minnesota Timberwolves 123 x 111 Oklahoma City Thunder

Acompanhe as partidas da rodada desta sexta-feira

Washington Wizards x Los Angeles Lakers Orlando Magic x Toronto Raptors Boston Celtics x Sacramento Kings New York Knicks x Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers Denver Nuggets x Los Angeles Clippers Utah Jazz x Brooklyn Nets Golden State Warriors x Detroit Pistons