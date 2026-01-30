Hornets derrotam Mavericks por 123 a 121 e frustra atuação de 49 pontos de Cooper Flagg Estadão Conteúdo 30.01.26 9h57 Hornets derrotam Mavericks por 123 a 121 e frustra atuação de 49 pontos de Cooper Flagg O Charlotte Hornets obteve uma vitória dramática na noite desta quinta-feira, pela temporada regular da NBA, ao bater o Dallas Mavericks por 123 a 121, no American Airlines Center. O resultado positivo ofuscou a grande atuação de Cooper Flag autor de 49 pontos na partida, mas que não conseguiu evitar o revés de sua equipe. Flagg, que completou 19 anos em dezembro, quebrou o recorde da NBA de maior pontuação em um jogo por um jovem atleta. Cliff Robinson detinha a marca anterior, com 45 pontos, também aos 19 anos, pelo New Jersey em 9 de março de 1980. Do outro lado, Kon Knueppel, de 20 anos, foi o destaque dos Hornets. Ele converteu dois lances livres a 4,1 segundos do fim, assinalou 34 pontos, e cravou o seu recorde pessoal em um confronto onde os jovens foram os protagonistas. Knueppel converteu oito cestas de três pontos, estabelecendo um recorde para um novato dos Hornets, que venceram cinco jogos seguidos, sua maior sequência desde uma série de cinco compromissos em fevereiro de 2023. A partida ainda contou com uma homenagem, já que o Dallas Mavericks aproveitou o embate em sua arena para aposentar a camisa de Mark Aguirre no intervalo. Ao final do jogo, feliz pela vitória, Knueppel preferiu exaltar a atuação do rival Cooper Flagg pelos 49 pontos. "Cooper jogou como o melhor jogador que enfrentamos em toda a temporada. Ele fez uma partida excelente, joga muito e vai ter uma carreira incrível. Isso valorizou a nossa vitória", afirmou o jogador. Na rodada, que contou com um total de oito duelos, Dillon Brooks foi o pilar do triunfo do Phoenix Suns, que derrotou o Detroit Pistons por 114 a 96 no Mortgage Matchup Center. O ala acertou 13 de 22 arremessos de quadra e deixou encontro com 40 pontos assinalados. Confira os resultados dos jogos desta quinta-feira da NBA Philadelphia 76ers 113 x 111 Sacramento Kings Washington Wizards 109 x 99 Milwaukee Bucks Chicago Bulls 113 x 116 Miami Heat Atlanta Hawks 86 x 104 Houston Rockets Dallas Mavericks 121 x 123 Charlotte Hornets Denver Nuggets 107 x 103 Brooklyn Nets Phoenix Suns 114 x 96 Detroit Pistons Minnesota Timberwolves 123 x 111 Oklahoma City Thunder Acompanhe as partidas da rodada desta sexta-feira Washington Wizards x Los Angeles Lakers Orlando Magic x Toronto Raptors Boston Celtics x Sacramento Kings New York Knicks x Portland Trail Blazers New Orleans Pelicans x Memphis Grizzlies Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers Denver Nuggets x Los Angeles Clippers Utah Jazz x Brooklyn Nets Golden State Warriors x Detroit Pistons Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Hornets Mavericks Cooper Flagg COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 MMA Sport Club Nildo "Katchau" Machado encara Yokubov no Mangu Professional League no Uzbequistão 30.01.26 12h13 futebol Gerente de futebol e ex-executivo interino do Remo deixa o clube Cadu Furtado deve deixar o Leão Azul em breve; dirigente estava na equipe desde o ano passado 30.01.26 10h35 Carlos Ferreira Molho de pimenta na rivalidade 30.01.26 10h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DO LEÃO Remo anuncia contratação do uruguaio Franco Catarozzi para o meio-campo Meia uruguaio de 25 anos, pedido por Osorio, encerra mistério criado desde a estreia do Parazão e reforça o meio-campo azulino para a temporada 30.01.26 21h56 DESPEDIDA Paysandu rescinde contrato e Rossi deixa o clube oficialmente Artilheiro bicolor em 2025, atacante teve saída oficializada após publicação no BID da CBF 29.01.26 20h22 FUTEBOL Meia deixa o Remo e fecha com time da Série B do Brasileiro O meia Dodô deixou o Remo e a certou com o Vila Nova-GO, clube que disputará a Série B do Brasileiro 30.01.26 16h17 Futebol Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Mirassol, o primeiro em casa na Série A Duelo está marcado para a próxima quarta-feira (4), às 20h, no estádio Mangueirão, em Belém. 30.01.26 13h40