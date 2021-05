Homem é preso após invadir casa de Neymar na França; jogador ironiza nas redes

Um homem foi preso, neste domingo, por invadir a residência onde mora o atacante da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain Neymar Jr., em La Celle-Saint-Cloud, uma pequena cidade na França. De acordo com o portal local L'Équipe, o homem, que não foi identificado, chegou a escapar dos seguranças do atleta, mas foi detido em uma cidade vizinha por policiais. Nas redes, o jogador brincou com o horário da invasão.+ Confira a tabela de classificação do Francesão e saiba os próximos jogos

Diferente do que o site francês noticiou, Neymar conta, em resposta à uma publicação no Instagram do Fox Sports, que o homem invadiu sua moradia na "hora do almoço", não pela madruga - ele ainda usa emoji de risada. O homem levava uma mochila com livros religiosos, como bíblias, e queria entregá-los ao astro.

Mesmo fugindo, a pessoa foi presa na cidade vizinha de Bougival e encaminhado para uma clínica psiquiátrica para avaliar seu estado mental. Em campo, o Paris segue em busca pelo título nacional. Neste domingo - não se sabe se antes ou depois do acidente -, o time de Mauricio Pochettino venceu o Reims por 4 a 0, com gols de Neymar, Mbappé, Marquinhos e Kean.

Esta não é a primeira vez que um jogador do PSG sofre algum tipo de tentativa de invasão nos últimos anos. Thiago Silva, Di María e o ex-treinador Unai Emery sofreram com casos parecidos desde 2017. Com o argentino, Di María foi substituído durante um jogo do clube ao saber que seus familiares teriam passado pela mão de criminosos.