Harry Massis Jr: quem é o vice que assume após afastamento de Casares no São Paulo?

Estadão Conteúdo

Harry Massis Júnior assume como presidente interino do São Paulo após o afastamento de Julio Casares determinado pelo Conselho Deliberativo.

Casares ainda não está impedido definitivamente. Após a votação desta sexta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior, tem até 30 dias para convocar uma assembleia geral de sócios.

Na assembleia, votam todos os sócios do clube. Basta maioria simples para que seja decretado o impeachment. O cenário é visto como desfavorável a Casares. Nesse caso, Massis Júnior assume definitivamente até o fim de 2026, cumprindo o mandato.

Harry Massis Júnior foi eleito como vice-presidente desde o primeiro mandato de Casares, iniciado em 2021. Ele se reelegeu junto do mandatário em 2023, após a gestão articular a volta da reeleição ao clube, junto do Conselho Deliberativo.

Ele é conselheiro vitalício e sócio do clube desde 1964. Aos 80 anos, Massis Júnior tem no currículo outras funções na diretoria são-paulina. Como empresário, o presidente interino é dono do Hotel Massis, na Consolação.

Massis Júnior integra o Vanguarda Tricolor, que deixou a coalizão da gestão de Júlio Casares. É o mesmo grupo de Marcelo Pupo, ex-presidente do Conselho Deliberativo e que foi aliado de Leco.

Em conquistas importantes, o dirigente estava nas gestões são-paulinas, Nos Mundiais de 1992 e 1993, ele atuou como diretor-adjunto administrativo. Já entre 2001 e 2002, foi diretor-adjunto de futebol no título do Torneio Rio-São Paulo de 2001.

O presidente interino se posicionou ainda antes da votação sobre o impeachment de Casares. Ao Ge, ele disse que votaria pela aprovação do afastamento. Assim como uma permanência de Casares, a gestão de Harry Massis Júnior é vista como fraca internamente.

