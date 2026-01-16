Harry Massis Jr: quem é o vice que assume após afastamento de Casares no São Paulo? Estadão Conteúdo 16.01.26 23h07 Harry Massis Júnior assume como presidente interino do São Paulo após o afastamento de Julio Casares determinado pelo Conselho Deliberativo. Casares ainda não está impedido definitivamente. Após a votação desta sexta-feira, o presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres de Abreu Júnior, tem até 30 dias para convocar uma assembleia geral de sócios. Na assembleia, votam todos os sócios do clube. Basta maioria simples para que seja decretado o impeachment. O cenário é visto como desfavorável a Casares. Nesse caso, Massis Júnior assume definitivamente até o fim de 2026, cumprindo o mandato. Harry Massis Júnior foi eleito como vice-presidente desde o primeiro mandato de Casares, iniciado em 2021. Ele se reelegeu junto do mandatário em 2023, após a gestão articular a volta da reeleição ao clube, junto do Conselho Deliberativo. Ele é conselheiro vitalício e sócio do clube desde 1964. Aos 80 anos, Massis Júnior tem no currículo outras funções na diretoria são-paulina. Como empresário, o presidente interino é dono do Hotel Massis, na Consolação. Massis Júnior integra o Vanguarda Tricolor, que deixou a coalizão da gestão de Júlio Casares. É o mesmo grupo de Marcelo Pupo, ex-presidente do Conselho Deliberativo e que foi aliado de Leco. Em conquistas importantes, o dirigente estava nas gestões são-paulinas, Nos Mundiais de 1992 e 1993, ele atuou como diretor-adjunto administrativo. Já entre 2001 e 2002, foi diretor-adjunto de futebol no título do Torneio Rio-São Paulo de 2001. O presidente interino se posicionou ainda antes da votação sobre o impeachment de Casares. Ao Ge, ele disse que votaria pela aprovação do afastamento. Assim como uma permanência de Casares, a gestão de Harry Massis Júnior é vista como fraca internamente. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Julio Casares impeachment Harry Massis Jr COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Do chão simples ao topo do empreendedorismo: a trajetória de Antônio Turu no nordeste paraense 16.01.26 15h48 Futebol Remo diz que aceitou adiar Supercopa após acidente, mas questionou data sugerida pelo Águia Em pronunciamento publicado nas redes sociais, Marcos Braz demonstrou solidariedade às vítimas do acidente sofrido pela equipe sub-20 do Azulão. 16.01.26 14h39 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 FUTEBOL Argentino 'fura' o Remo nas redes sociais e é mais um gringo contratado no Leão Azul Rafael Monti, de 26 anos, vai defender o Remo na Série A 16.01.26 12h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo: Marcos Braz destaca 'lado humano' e discute possível adiamento de jogo contra o Águia Dirigente afirmou que o clube é solidário à situação e aceita prováveis mudanças da data, desde que o novo cronograma não prejudique planejamento estabelecido. 16.01.26 11h58 Futebol Águia de Marabá divulga imagens de como ficou o ônibus após acidente que vitimou preparador físico Delegação Sub-20 do Águia retornava de São Paulo, após disputa da Copinha 16.01.26 14h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (16/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 16.01.26 7h00 Futebol Águia de Marabá divulga atualização sobre estado de saúde do técnico da equipe sub-20 Em comunicado, o clube informou que o treinador está na UTI e pediu cuidado e respeito na divulgação de informações sobre o quadro do profissional. 16.01.26 10h51