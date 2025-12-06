Harry Kane entra no 2º tempo, marca três gols e comanda goleada do Bayern sobre o Stuttgart

Disposto a preservar seus destaques para a partida com o Sporting, pela Champions League, nesta terça-feira, e manter a boa vantagem na ponta da tabela da Bundesliga, o Bayern de Munique levou a campo um time misto diante do Stuttgart, na MHPArena, tomou sustos no primeiro tempo, mas conseguiu atingir o objetivo e sair com uma tranquila vitória por 5 a 0, neste sábado, após a entrada dos titulares.

Harry Kane, que foi acionado no meio do segundo tempo, marcou três vezes e foi o destaque do jogo. Laimer, com um golaço de letra, e Stanisic também anotaram para os visitantes, que chegaram a 37 pontos na liderança da tabela da Bundesliga - seu concorrente mais próximo, o RB Leipzig, soma 26 e recebe o Eintracht Frankfurt às 14h30 (horário de Brasília) deste sábado.

Mesmo sem contar com nomes com Harry Kane, Pavlovic, Gnabry e Lennart Karl, inicialmente poupados, o time comandado por Vincent Kompany precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar, em um belo gol de letra de Laimer após passe da direita de Olise, um dos poucos titulares entre os 11 iniciais.

Os anfitriões foram melhores em campo a maior parte do jogo e pressionaram em busca do empate. Nartey teve um gol de cabeça invalidado após polêmica intervenção do VAR, ainda no primeiro tempo, enquanto o jovem goleiro Urbig, substituto de Neuer, precisou trabalhar para evitar a igualdade.

O cenário mudou completamente a partir dos 15 minutos da etapa complementar, quando Kompany passou a acionar seus titulares. Kane precisou de apenas seis minutos em campo para chutar da entrada da área e marcar seu primeiro gol no jogo - anotou outros dois, um deles de pênalti, no fim da partida. Stanisic também aproveitou um "frango" de Nubel para deixar sua marca.

Com uma impressionante marca de 17 gols em 13 jogos na Bundesliga - já são 33 na temporada -, Harry Kane ajudou o Bayern a manter a invencibilidade na Bundesliga, com 12 vitórias e um empate, e embalou a equipe de Munique para buscar a recuperação na Champions League após a derrota para o Arsenal.

Confira os resultados dos jogos deste sábado da Bundesliga:

Stuttgart 0 x 5 Bayern de Munique Wolfsburg 3 x 1 Union Berlin Augsburg 2 x 0 Bayer Leverkusen Heidenheim 2 x 1 Freiburg Colônia 1 x 1 St. Pauli