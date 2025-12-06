Harry Kane entra no 2º tempo, marca três gols e comanda goleada do Bayern sobre o Stuttgart Estadão Conteúdo 06.12.25 13h52 Disposto a preservar seus destaques para a partida com o Sporting, pela Champions League, nesta terça-feira, e manter a boa vantagem na ponta da tabela da Bundesliga, o Bayern de Munique levou a campo um time misto diante do Stuttgart, na MHPArena, tomou sustos no primeiro tempo, mas conseguiu atingir o objetivo e sair com uma tranquila vitória por 5 a 0, neste sábado, após a entrada dos titulares. Harry Kane, que foi acionado no meio do segundo tempo, marcou três vezes e foi o destaque do jogo. Laimer, com um golaço de letra, e Stanisic também anotaram para os visitantes, que chegaram a 37 pontos na liderança da tabela da Bundesliga - seu concorrente mais próximo, o RB Leipzig, soma 26 e recebe o Eintracht Frankfurt às 14h30 (horário de Brasília) deste sábado. Mesmo sem contar com nomes com Harry Kane, Pavlovic, Gnabry e Lennart Karl, inicialmente poupados, o time comandado por Vincent Kompany precisou de apenas 12 minutos para abrir o placar, em um belo gol de letra de Laimer após passe da direita de Olise, um dos poucos titulares entre os 11 iniciais. Os anfitriões foram melhores em campo a maior parte do jogo e pressionaram em busca do empate. Nartey teve um gol de cabeça invalidado após polêmica intervenção do VAR, ainda no primeiro tempo, enquanto o jovem goleiro Urbig, substituto de Neuer, precisou trabalhar para evitar a igualdade. O cenário mudou completamente a partir dos 15 minutos da etapa complementar, quando Kompany passou a acionar seus titulares. Kane precisou de apenas seis minutos em campo para chutar da entrada da área e marcar seu primeiro gol no jogo - anotou outros dois, um deles de pênalti, no fim da partida. Stanisic também aproveitou um "frango" de Nubel para deixar sua marca. Com uma impressionante marca de 17 gols em 13 jogos na Bundesliga - já são 33 na temporada -, Harry Kane ajudou o Bayern a manter a invencibilidade na Bundesliga, com 12 vitórias e um empate, e embalou a equipe de Munique para buscar a recuperação na Champions League após a derrota para o Arsenal. Confira os resultados dos jogos deste sábado da Bundesliga: Stuttgart 0 x 5 Bayern de Munique Wolfsburg 3 x 1 Union Berlin Augsburg 2 x 0 Bayer Leverkusen Heidenheim 2 x 1 Freiburg Colônia 1 x 1 St. Pauli Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bundesliga Bayern de Munique Stuttgart Harry Kane COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 ADRENALINA Final do Paraense de MX 2025 promete ser quente em São Miguel do Guamá 05.12.25 17h40 Futebol Veja como foi o sorteio da Copa do Mundo de 2026; saiba quem está no grupo do Brasil O sorteio determinará a formação das chaves para as 48 seleções que disputarão a competição. 05.12.25 14h00 FUTEBOL Campeão com o Paysandu, zagueiro acerta com o Amazônia Independente para o Parazão Jogador conquistou quatro títulos com a camisa do Papão e retorna ao futebol paraense 05.12.25 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48