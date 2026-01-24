Hamilton prevê recomeço na Ferrari após temporada desastrosa: 'Reacende a chama' Estadão Conteúdo 24.01.26 11h57 Depois de encerrar sua temporada de estreia na Ferrari cabisbaixo e sem expectativas, vindo de péssimos resultados no ano, Lewis Hamilton recuperou a empolgação após testar pela primeira vez o novo modelo SF-26 da escuderia italiana. O heptacampeão assumiu o volante do carro que disputará a temporada 2026 em um teste em Fiorano, na Itália, antes de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, na sexta-feira, e se mostrou entusiasmado com o que experimentou na pista. "Se você analisar minhas entrevistas de outros anos, verá que eu nunca diria que fico empolgado, mas estou extremamente empolgado e acho que não há problema em dizer isso", disse o piloto de 41 anos. "Estou animado com novos começos", acrescentou o piloto, que foi apenas o sexto colocado na classificação da última temporada, com 156 pontos, 86 a menos do que Leclerc. "Tem sido um grande foco em recomeçar e ter um bom descanso. Isso era exatamente o que precisávamos", comentou. "O dia de hoje é realmente sobre me reconectar com a equipe, sobre me reconectar com a paixão de todas as pessoas que acompanham esta equipe. É um dia que reacende a chama e que também me lembra por que amo o que faço e por que amo este esporte." Apesar da empolgação, Hamilton terá de segurar a ansiedade até os testes de Barcelona, na próxima semana, e dos dois últimos ensaios no Bahrein antes da primeira corrida da temporada, que acontecerá na Austrália, no dia 8 de março. "Estou animado para o primeiro teste, hoje ainda não deu para forçar, mas a sensação na Ferrari é ótima. Na próxima semana começaremos a tentar explorar todo o potencial dessa nova geração de carros e vamos saber o que as outras (equipes) têm, os carros, os conceitos, os truques que podem ou não explorar", analisou o heptacampeão. "A equipe está revigorada, então vamos aproveitar essa energia e encarar um dia de cada vez." Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Ferrari Lewis Hamilton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Conheça as equipes participantes do Parazão 2026 Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um. 23.01.26 18h00 Futebol Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026 Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro. 23.01.26 18h00 Futebol Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida' Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão 23.01.26 17h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES VAI COMEÇAR! Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional 24.01.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 24.01.26 7h00 MMA Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização 24.01.26 9h00 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00