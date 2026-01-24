Hamilton prevê recomeço na Ferrari após temporada desastrosa: 'Reacende a chama'

Depois de encerrar sua temporada de estreia na Ferrari cabisbaixo e sem expectativas, vindo de péssimos resultados no ano, Lewis Hamilton recuperou a empolgação após testar pela primeira vez o novo modelo SF-26 da escuderia italiana.

O heptacampeão assumiu o volante do carro que disputará a temporada 2026 em um teste em Fiorano, na Itália, antes de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, na sexta-feira, e se mostrou entusiasmado com o que experimentou na pista.

"Se você analisar minhas entrevistas de outros anos, verá que eu nunca diria que fico empolgado, mas estou extremamente empolgado e acho que não há problema em dizer isso", disse o piloto de 41 anos. "Estou animado com novos começos", acrescentou o piloto, que foi apenas o sexto colocado na classificação da última temporada, com 156 pontos, 86 a menos do que Leclerc.

"Tem sido um grande foco em recomeçar e ter um bom descanso. Isso era exatamente o que precisávamos", comentou. "O dia de hoje é realmente sobre me reconectar com a equipe, sobre me reconectar com a paixão de todas as pessoas que acompanham esta equipe. É um dia que reacende a chama e que também me lembra por que amo o que faço e por que amo este esporte."

Apesar da empolgação, Hamilton terá de segurar a ansiedade até os testes de Barcelona, na próxima semana, e dos dois últimos ensaios no Bahrein antes da primeira corrida da temporada, que acontecerá na Austrália, no dia 8 de março.

"Estou animado para o primeiro teste, hoje ainda não deu para forçar, mas a sensação na Ferrari é ótima. Na próxima semana começaremos a tentar explorar todo o potencial dessa nova geração de carros e vamos saber o que as outras (equipes) têm, os carros, os conceitos, os truques que podem ou não explorar", analisou o heptacampeão. "A equipe está revigorada, então vamos aproveitar essa energia e encarar um dia de cada vez."