Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Hamilton prevê recomeço na Ferrari após temporada desastrosa: 'Reacende a chama'

Estadão Conteúdo

Depois de encerrar sua temporada de estreia na Ferrari cabisbaixo e sem expectativas, vindo de péssimos resultados no ano, Lewis Hamilton recuperou a empolgação após testar pela primeira vez o novo modelo SF-26 da escuderia italiana.

O heptacampeão assumiu o volante do carro que disputará a temporada 2026 em um teste em Fiorano, na Itália, antes de seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, na sexta-feira, e se mostrou entusiasmado com o que experimentou na pista.

"Se você analisar minhas entrevistas de outros anos, verá que eu nunca diria que fico empolgado, mas estou extremamente empolgado e acho que não há problema em dizer isso", disse o piloto de 41 anos. "Estou animado com novos começos", acrescentou o piloto, que foi apenas o sexto colocado na classificação da última temporada, com 156 pontos, 86 a menos do que Leclerc.

"Tem sido um grande foco em recomeçar e ter um bom descanso. Isso era exatamente o que precisávamos", comentou. "O dia de hoje é realmente sobre me reconectar com a equipe, sobre me reconectar com a paixão de todas as pessoas que acompanham esta equipe. É um dia que reacende a chama e que também me lembra por que amo o que faço e por que amo este esporte."

Apesar da empolgação, Hamilton terá de segurar a ansiedade até os testes de Barcelona, na próxima semana, e dos dois últimos ensaios no Bahrein antes da primeira corrida da temporada, que acontecerá na Austrália, no dia 8 de março.

"Estou animado para o primeiro teste, hoje ainda não deu para forçar, mas a sensação na Ferrari é ótima. Na próxima semana começaremos a tentar explorar todo o potencial dessa nova geração de carros e vamos saber o que as outras (equipes) têm, os carros, os conceitos, os truques que podem ou não explorar", analisou o heptacampeão. "A equipe está revigorada, então vamos aproveitar essa energia e encarar um dia de cada vez."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

Ferrari

Lewis Hamilton
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA

Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC

Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização

24.01.26 9h00

Futebol

Conheça as equipes participantes do Parazão 2026

Núcleo de Esportes de O Liberal listou os clubes participantes e trouxe detalhes da preparação de cada um.

23.01.26 18h00

Futebol

Parazão 2026: Conheça o novo regulamento da temporada 2026

Alterações no formato da competição são reflexo do novo calendário do futebol brasileiro.

23.01.26 18h00

Futebol

Remo: Tonhão reclama das condições do estádio de Belterra: 'muita preocupação com essa partida'

Leão Azul mandará a partida contra o São Francisco, no Estádio Municipal de Belterra, que passa por uma reforma para receber jogos do Parazão

23.01.26 17h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VAI COMEÇAR!

Remo estreia no Parazão com um olho no Bragantino e outro na Série A

Com a Série A batendo à porta — o primeiro desafio será apenas quatro dias após a estreia no Parazão —, o técnico Juan Carlos Osorio deve poupar alguns nomes considerados chave para a campanha nacional

24.01.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (24/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

24.01.26 7h00

MMA

Deiveson Figueiredo 'comemora' 14 anos de carreira em luta contra russo no UFC

Lutador tem 38 anos e busca o segundo cinturão na organização

24.01.26 9h00

Futebol

Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra

Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão

22.01.26 16h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda