Hakimi, do PSG, será julgado por acusação de estupro e afirma: 'A verdade virá à tona' Estadão Conteúdo 24.02.26 10h23 O lateral-direito Achraf Hakimi, destaque do Paris Saint-Germain e da seleção de Marrocos, será julgado na França por uma acusação de estupro. A decisão foi confirmada pelas autoridades judiciais após o encerramento da fase de investigação, iniciada em 2023. O jogador nega as acusações e afirma que confia no andamento do processo para esclarecer o caso. A denúncia foi feita por uma mulher de 24 anos em fevereiro daquele ano, e desde então o atleta passou a ser formalmente investigado. Com a conclusão da apuração, o caso agora seguirá para julgamento, embora a data ainda não tenha sido anunciada pelas autoridades francesas. Hakimi se manifestou publicamente após a confirmação de que responderá à acusação na Justiça. Em publicação nas redes sociais, o jogador voltou a negar qualquer irregularidade e demonstrou confiança no processo judicial. "Hoje em dia, uma acusação de estupro é suficiente para justificar um julgamento, mesmo que eu a negue e tudo prove que é falsa. Isso é tão injusto para os inocentes quanto para as verdadeiras vítimas. Aguardo com serenidade este julgamento, que permitirá que a verdade venha à tona publicamente", escreveu. Aos 27 anos, Hakimi é um dos principais jogadores do Paris Saint-Germain e acumula títulos importantes pelo clube francês, incluindo a Champions League e a Copa Intercontinental. Em nível individual, terminou na sexta colocação da Bola de Ouro e foi eleito o melhor jogador africano da temporada, consolidando seu nome entre os destaques do futebol mundial. Revelado pelo Real Madrid, o lateral também teve passagens por Borussia Dortmund e Inter de Milão antes de chegar ao PSG, em 2021. Pela seleção de Marrocos, é um dos principais nomes da equipe e deve enfrentar o Brasil na próxima edição da Copa do Mundo.