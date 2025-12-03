Haaland torna-se o jogador a chegar mais rápido aos 100 gols na Premier League: 'Meu trabalho'

A relação de Erling Haaland com as redes adversárias continua a melhor possível. Autor do gol que abriu a vitória do Manchester City sobre o Fulham por 5 a 4, nesta terça-feira, pela Premier League, o norueguês adicionou mais um feito importante para a sua carreira: a de se tornar o jogador que chegou aos cem gols na competição da forma mais rápida.

Os números realmente impressionam. Umas das principais peças ofensivas do esquema do técnico Pep Guardiola no City, o artilheiro precisou de 111 partidas para carimbar essa marca centenária.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, o jogador de 25 anos recebeu um bom cruzamento de Doku da esquerda, contou com o corta-luz de Reijnders, e bateu de primeira para fazer 1 a 0 diante do Fulham.

Após a partida, o goleador mostrou serenidade ao falar sobre o assunto. "Esse é o meu trabalho. As pessoas devem me criticar quando eu não faço gols. Isso é o que realmente acontece", afirmou o jogador de uma forma bem simples.

O gol de número 100 chegou para encerrar uma sequência de duas partidas sem marcar. Acostumado a essa pressão, ele foi direto ao ponto. "Sabia disso (dois jogos sem marcar) e fiz o que pude para ajudar meus companheiros a conseguir a vitória. Cada jogo é diferente e você não pode ficar preso a isso", disse o artilheiro em entrevista à Sky Sports.

O feito de atingir esse número tão expressivo em 111 jogos superou nomes de tradição do futebol inglês. Alan Shearer precisou entrar em campo 124 vezes para igualar a marca do Norueguês. Já Harry Kane precisou de 141 compromissos para também cravar os 100 gols no Campeonato Inglês.

Em grande fase, o camisa nove do City mantém o seu afiado faro de gol na atual edição do torneio nacional. Até aqui, são 15 gols marcados em 14 confrontos disputados.