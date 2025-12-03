Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Haaland torna-se o jogador a chegar mais rápido aos 100 gols na Premier League: 'Meu trabalho'

Estadão Conteúdo

A relação de Erling Haaland com as redes adversárias continua a melhor possível. Autor do gol que abriu a vitória do Manchester City sobre o Fulham por 5 a 4, nesta terça-feira, pela Premier League, o norueguês adicionou mais um feito importante para a sua carreira: a de se tornar o jogador que chegou aos cem gols na competição da forma mais rápida.

Os números realmente impressionam. Umas das principais peças ofensivas do esquema do técnico Pep Guardiola no City, o artilheiro precisou de 111 partidas para carimbar essa marca centenária.

Aos 17 minutos do primeiro tempo, o jogador de 25 anos recebeu um bom cruzamento de Doku da esquerda, contou com o corta-luz de Reijnders, e bateu de primeira para fazer 1 a 0 diante do Fulham.

Após a partida, o goleador mostrou serenidade ao falar sobre o assunto. "Esse é o meu trabalho. As pessoas devem me criticar quando eu não faço gols. Isso é o que realmente acontece", afirmou o jogador de uma forma bem simples.

O gol de número 100 chegou para encerrar uma sequência de duas partidas sem marcar. Acostumado a essa pressão, ele foi direto ao ponto. "Sabia disso (dois jogos sem marcar) e fiz o que pude para ajudar meus companheiros a conseguir a vitória. Cada jogo é diferente e você não pode ficar preso a isso", disse o artilheiro em entrevista à Sky Sports.

O feito de atingir esse número tão expressivo em 111 jogos superou nomes de tradição do futebol inglês. Alan Shearer precisou entrar em campo 124 vezes para igualar a marca do Norueguês. Já Harry Kane precisou de 141 compromissos para também cravar os 100 gols no Campeonato Inglês.

Em grande fase, o camisa nove do City mantém o seu afiado faro de gol na atual edição do torneio nacional. Até aqui, são 15 gols marcados em 14 confrontos disputados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Premier League

Haaland

100 gols
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Carlos Ferreira

Em que posição cada técnico teria colocado o Remo?

04.12.25 10h50

momento revelação

Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo

O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3)

04.12.25 9h11

Futebol

Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’

Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 

04.12.25 8h00

FUTEBOL

Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu

Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina

03.12.25 16h02

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’

Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 

04.12.25 8h00

CAMPEÃO BRASILEIRO

Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025

O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo

04.12.25 0h29

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.12.25 7h00

AMOR AO LEÃO

Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso

Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva

03.12.25 20h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda