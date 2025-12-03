Haaland torna-se o jogador a chegar mais rápido aos 100 gols na Premier League: 'Meu trabalho' Estadão Conteúdo 03.12.25 11h58 A relação de Erling Haaland com as redes adversárias continua a melhor possível. Autor do gol que abriu a vitória do Manchester City sobre o Fulham por 5 a 4, nesta terça-feira, pela Premier League, o norueguês adicionou mais um feito importante para a sua carreira: a de se tornar o jogador que chegou aos cem gols na competição da forma mais rápida. Os números realmente impressionam. Umas das principais peças ofensivas do esquema do técnico Pep Guardiola no City, o artilheiro precisou de 111 partidas para carimbar essa marca centenária. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o jogador de 25 anos recebeu um bom cruzamento de Doku da esquerda, contou com o corta-luz de Reijnders, e bateu de primeira para fazer 1 a 0 diante do Fulham. Após a partida, o goleador mostrou serenidade ao falar sobre o assunto. "Esse é o meu trabalho. As pessoas devem me criticar quando eu não faço gols. Isso é o que realmente acontece", afirmou o jogador de uma forma bem simples. O gol de número 100 chegou para encerrar uma sequência de duas partidas sem marcar. Acostumado a essa pressão, ele foi direto ao ponto. "Sabia disso (dois jogos sem marcar) e fiz o que pude para ajudar meus companheiros a conseguir a vitória. Cada jogo é diferente e você não pode ficar preso a isso", disse o artilheiro em entrevista à Sky Sports. O feito de atingir esse número tão expressivo em 111 jogos superou nomes de tradição do futebol inglês. Alan Shearer precisou entrar em campo 124 vezes para igualar a marca do Norueguês. Já Harry Kane precisou de 141 compromissos para também cravar os 100 gols no Campeonato Inglês. Em grande fase, o camisa nove do City mantém o seu afiado faro de gol na atual edição do torneio nacional. Até aqui, são 15 gols marcados em 14 confrontos disputados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Premier League Haaland 100 gols COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 FUTEBOL Série A: após acesso, músicos fazem samba em homenagem ao Remo e 'provocam' o Paysandu Canção cita alguns jogadores, torcida e membros da diretoria azulina 03.12.25 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04