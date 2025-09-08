Haaland sofre acidente em ônibus que transportava elenco da Noruega e leva três pontos na boca Estadão Conteúdo 08.09.25 10h48 O atacante Haaland passou por uma situação inusitada na fase de preparação da seleção norueguesa neste período de Data Fifa. O artilheiro precisou levar três pontos na boca por causa de um sangramento após ser atingido no rosto pela porta do ônibus que transportava os jogadores para os treinos. De acordo com informações do jornal inglês The Sun, o incidente aconteceu enquanto o artilheiro do Manchester City se preparava para o confronto desta terça-feira, contra a Moldávia, em partida válida pelas Eliminatórias da Europa. O imprevisto aconteceu quando a delegação chegava ao hotel em que está hospedada, em Oslo. Segundo a publicação, ele estava na calçada perto do porta-malas do veículo aguardando a liberação da bagagem quando foi atingido em cheio no momento em que a porta se abriu. O impacto fez o jogador gritar de dor. Olá Sand, médico da equipe, rapidamente entrou em ação. Juntamente com o consultor de segurança Geir Ellefsen, ele acompanhou o astro da seleção da Noruega ao hospital para que a sutura fosse feita e o atleta medicado. A Federação Norueguesa informou que o camisa 9 não preocupa para o duelo desta terça-feira. Haaland tratou o incidente com bom humor em postagem nas redes sociais. "Acabei de bater na porta do ônibus. Três pontos", brincou o jogador ao se referir ao episódio inusitado. Os noruegueses recebem a Moldávia nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Ullevaal, em Oslo. Com 100% de aproveitamento em quatro partidas disputadas, a Noruega ocupa a liderança isolada do Grupo I com 12 pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Eliminatórias da Europa Haaland acidente COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cotado no Paysandu, Marcelo Cabo manifesta desejo de permanecer no Santa Cruz-PE Após acesso com o Santinha, técnico confirmou que recebeu propostas de outros clubes, mas destacou gratidão ao time pernambucano 08.09.25 11h22 Investimento e tecnologia Bragança investe R$ 31 milhões em ginásio poliesportivo e estádio de futebol; confira Obra será construída no terreno do antigo aeroporto municipal e promete transformar o esporte e o lazer na cidade, promovendo desenvolvimento e inclusão social. 08.09.25 11h13 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18 Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Vai voltar? Márcio Fernandes comenta sobre possível retorno ao Paysandu: 'Está uma novela' Treinador foi entrevistado pelo jornalista Abner Luiz na noite do último domingo (9) 08.09.25 10h05 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira 08.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Moçambique x Botsuana: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/09) pelas Eliminatórias da Copa Moçambique e Botswana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 08.09.25 7h00 Futebol Adversários do Paysandu também tropeçam na rodada e distância para sair do Z-4 se mantém Clube bicolor segue na lanterna da Série B, com 21 pontos 08.09.25 10h18