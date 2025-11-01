Haaland se fantasia de Coringa e sai pelas ruas de Manchester em 'pegadinha' de Halloween

Acostumado a assombrar as defesas adversárias, o atacante Erling Haaland se fantasiou de Coringa e saiu pelas ruas de Manchester para tentar enganar torcedores com uma "pegadinha" de Halloween, sem sucesso. Apesar da maquiagem e do cabelo verde, o artilheiro da Premier League, com 11 gols, foi facilmente reconhecido em visita a estabelecimentos comerciais na cidade.

"Você não é o garoto do Manchester City?", perguntou um homem em um posto de gasolina em vídeo publicado pelo atacante norueguês em seu canal no YouTube. Em uma das lojas, o jogador comprou fraldas para o filho, prestes a completar 1 ano, e um pacote de figurinhas da Premier League na qual o goleador aparece na embalagem.

"É noite antes do Halloween, então vamos nos fantasiar um pouco", diz Haaland em um trecho do vídeo. "Nunca me fantasiei de personagem antes, é a primeira vez", comentou o jogador enquanto um maquiador aplicava cicatrizes em seu rosto para transformá-lo no vilão do Batman. A namorada e mãe de seu filho, Isabel Johansen, acompanhou o atleta e se fantasiou de Mulher-Gato.

Ausente na vitória do Manchester City sobre o Swansea, pela Copa da Liga Inglesa, no meio da semana, o jogador de 25 anos deve voltar à equipe para assustar os defensores do Bournemouth, neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), pela Premier League. Entre os jogos do City e da Noruega, Haaland já soma 23 gols em 14 partidas na temporada.