Haaland se fantasia de Coringa e sai pelas ruas de Manchester em 'pegadinha' de Halloween Apesar da maquiagem e do cabelo verde, o artilheiro da Premier League foi facilmente reconhecido Estadão Conteúdo 01.11.25 11h40 Acostumado a assombrar as defesas adversárias, o atacante Erling Haaland se fantasiou de Coringa e saiu pelas ruas de Manchester para tentar enganar torcedores com uma "pegadinha" de Halloween, sem sucesso. Apesar da maquiagem e do cabelo verde, o artilheiro da Premier League, com 11 gols, foi facilmente reconhecido em visita a estabelecimentos comerciais na cidade. "Você não é o garoto do Manchester City?", perguntou um homem em um posto de gasolina em vídeo publicado pelo atacante norueguês em seu canal no YouTube. Em uma das lojas, o jogador comprou fraldas para o filho, prestes a completar 1 ano, e um pacote de figurinhas da Premier League na qual o goleador aparece na embalagem. "É noite antes do Halloween, então vamos nos fantasiar um pouco", diz Haaland em um trecho do vídeo. "Nunca me fantasiei de personagem antes, é a primeira vez", comentou o jogador enquanto um maquiador aplicava cicatrizes em seu rosto para transformá-lo no vilão do Batman. A namorada e mãe de seu filho, Isabel Johansen, acompanhou o atleta e se fantasiou de Mulher-Gato. Ausente na vitória do Manchester City sobre o Swansea, pela Copa da Liga Inglesa, no meio da semana, o jogador de 25 anos deve voltar à equipe para assustar os defensores do Bournemouth, neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), pela Premier League. Entre os jogos do City e da Noruega, Haaland já soma 23 gols em 14 partidas na temporada.