Guto Miguel substitui o veterano francês Gael Monfils na chave principal do Rio Open

Com a confirmação de Guto Miguel, o Brasil terá ao menos quatro representantes na chave principal do Rio Open

Estadão Conteúdo
fonte

Guto Miguel (Instagram @gutomigueltenista)

Guto Miguel não para de receber grandes notícias na ainda breve carreira de tênis. O prodígio brasileiro que brilhou no Australian Open Juvenil, indo até a semifinal em 2025 e até as quartas em 2026, foi convidado para o qualificatório do Rio Open e, nesta terça-feira, com a desistência do veterano francês Gael Monfils, foi confirmado na chave principal aos 16 anos.

"O Rio Open terá mais um jovem brasileiro em quadra na edição de 2026. Aos 16 anos, o goiano Guto Miguel vai disputar pela primeira vez a chave principal de um ATP 500 após a desistência por doença do francês Gael Monfils, que estava inscrito no torneio", informou a organização do principal torneio brasileiro no circuito da ATP.

Com a confirmação de Guto Miguel, o Brasil terá ao menos quatro representantes na chave principal do Rio Open, agendado entre os dias 16 e 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. O astro João Fonseca, João Lucas Reis e Thiago Wild já tinham vaga garantida e a lista pode aumentar, com Gustavo Heide, Thiago Monteiro e Igor Marcondes, herdando a vaga de Guto, disputando o qualificatório entre sábado e domingo.

"Muito feliz com essa nova oportunidade de entrar na chave principal do Rio Open, será uma experiência incrível", disse Guto Miguel, empolgado após treinar por duas vezes com o sérvio Novak Djokovic durante o Australian Open.

"Viver isso em um ATP 500 e ainda tão novo é uma oportunidade única. Agradeço Luiz Carvalho, diretor do torneio e toda equipe do Rio Open por isso. Também à minha equipe que tem feito um grande trabalho", afirmou o jovem, número 3 do mundo entre os juvenis.

"O Guto já vinha sendo acompanhado de perto pela organização e havia recebido um convite para o qualificatório. Com a desistência do Monfils, entendemos que era o momento ideal para dar esse passo a ele na chave principal", explicou Luiz Carvalho.

"Ao mesmo tempo, o Igor Marcondes vive uma excelente fase e merece essa oportunidade no quali. São decisões que fazem parte do DNA do Rio Open, de olhar para o presente, mas também para o futuro do tênis brasileiro", concluiu o diretor do torneio.

