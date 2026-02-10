Guto Miguel substitui o veterano francês Gael Monfils na chave principal do Rio Open Com a confirmação de Guto Miguel, o Brasil terá ao menos quatro representantes na chave principal do Rio Open Estadão Conteúdo 10.02.26 15h27 Guto Miguel (Instagram @gutomigueltenista) Guto Miguel não para de receber grandes notícias na ainda breve carreira de tênis. O prodígio brasileiro que brilhou no Australian Open Juvenil, indo até a semifinal em 2025 e até as quartas em 2026, foi convidado para o qualificatório do Rio Open e, nesta terça-feira, com a desistência do veterano francês Gael Monfils, foi confirmado na chave principal aos 16 anos. "O Rio Open terá mais um jovem brasileiro em quadra na edição de 2026. Aos 16 anos, o goiano Guto Miguel vai disputar pela primeira vez a chave principal de um ATP 500 após a desistência por doença do francês Gael Monfils, que estava inscrito no torneio", informou a organização do principal torneio brasileiro no circuito da ATP. Com a confirmação de Guto Miguel, o Brasil terá ao menos quatro representantes na chave principal do Rio Open, agendado entre os dias 16 e 22 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. O astro João Fonseca, João Lucas Reis e Thiago Wild já tinham vaga garantida e a lista pode aumentar, com Gustavo Heide, Thiago Monteiro e Igor Marcondes, herdando a vaga de Guto, disputando o qualificatório entre sábado e domingo. "Muito feliz com essa nova oportunidade de entrar na chave principal do Rio Open, será uma experiência incrível", disse Guto Miguel, empolgado após treinar por duas vezes com o sérvio Novak Djokovic durante o Australian Open. "Viver isso em um ATP 500 e ainda tão novo é uma oportunidade única. Agradeço Luiz Carvalho, diretor do torneio e toda equipe do Rio Open por isso. Também à minha equipe que tem feito um grande trabalho", afirmou o jovem, número 3 do mundo entre os juvenis. "O Guto já vinha sendo acompanhado de perto pela organização e havia recebido um convite para o qualificatório. Com a desistência do Monfils, entendemos que era o momento ideal para dar esse passo a ele na chave principal", explicou Luiz Carvalho. "Ao mesmo tempo, o Igor Marcondes vive uma excelente fase e merece essa oportunidade no quali. São decisões que fazem parte do DNA do Rio Open, de olhar para o presente, mas também para o futuro do tênis brasileiro", concluiu o diretor do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Rio Open Guto Miguel Gael Monfils COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Após estrear no Remo, meia é apresentado e destaca motivação para a Série A: 'Estou no lugar certo' Jogador atuou contra o Mirassol-SP, na segunda rodada do Brasileirão, e se prepara para duelo contra o Atlético-MG 10.02.26 16h05 FUTEBOL Remo e Atlético-MG vivem momentos semelhantes antes de partida pela Série A; entenda Leão Azul e o Galo mineiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do Brasileirão 10.02.26 15h14 FUTEBOL Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador 10.02.26 14h33 MMA Sport Club Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos 10.02.26 12h09 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 10.02.26 7h00 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32