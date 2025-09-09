Capa Jornal Amazônia
Gullit relativiza recorde de Depay pela Holanda: 'É preciso gols em jogos grandes'

Estadão Conteúdo

Ruud Gullit, ícone do futebol holandês e vencedor da Bola de Ouro em 1987, comentou com certa cautela sobre o recorde recente de Memphis Depay como maior goleador da seleção da Holanda. No último domingo, o atacante do Corinthians marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia, pelas Eliminatórias da Europa, chegando a 52 tentos com a camisa laranja. Apesar da marca histórica, Gullit sinalizou que apenas números não definem a verdadeira grandeza de um jogador.

"É uma conquista icônica, não nego isso. Mas para ser lembrado de forma realmente especial, é preciso marcar gols decisivos em grandes torneios", afirmou Gullit ao programa Rondo, do canal Ziggo Sport. A declaração sugere que, para o ex-jogador, o legado de Depay ainda carece de atuações determinantes em Eurocopas ou Copas do Mundo.

O ex-atleta destacou nomes que, na visão dele, construíram legados mais sólidos. "Van Persie, Robben, Sneijder eles marcaram nos momentos que realmente importavam. É disso que as pessoas se lembram", disse Gullit, enfatizando que grandes feitos exigem mais do que acúmulo de gols em eliminatórias ou amistosos.

Gullit estava acompanhado de Marco van Basten, parceiro de seleção e do lendário Milan dos anos 80, enquanto Sneijder, que participava do mesmo programa, optou por elogiar Depay sem críticas. "É impressionante o que ele alcançou. Muitos já duvidaram dele, mas ele sempre voltou. Ser agora o maior goleador da seleção merece respeito", afirmou o ex-meio-campista.

Aos 31 anos, Memphis Depay acumula 52 gols pela Holanda, incluindo os dois marcados contra a Lituânia. A Holanda volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar a seleção de Malta, às 15h45, no Qali National, pela sétima rodada das Eliminatórias.

Palavras-chave

futebol

seleção da Holanda

Memphis Depay
