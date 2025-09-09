Gullit relativiza recorde de Depay pela Holanda: 'É preciso gols em jogos grandes' Estadão Conteúdo 09.09.25 12h08 Ruud Gullit, ícone do futebol holandês e vencedor da Bola de Ouro em 1987, comentou com certa cautela sobre o recorde recente de Memphis Depay como maior goleador da seleção da Holanda. No último domingo, o atacante do Corinthians marcou dois gols na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia, pelas Eliminatórias da Europa, chegando a 52 tentos com a camisa laranja. Apesar da marca histórica, Gullit sinalizou que apenas números não definem a verdadeira grandeza de um jogador. "É uma conquista icônica, não nego isso. Mas para ser lembrado de forma realmente especial, é preciso marcar gols decisivos em grandes torneios", afirmou Gullit ao programa Rondo, do canal Ziggo Sport. A declaração sugere que, para o ex-jogador, o legado de Depay ainda carece de atuações determinantes em Eurocopas ou Copas do Mundo. O ex-atleta destacou nomes que, na visão dele, construíram legados mais sólidos. "Van Persie, Robben, Sneijder eles marcaram nos momentos que realmente importavam. É disso que as pessoas se lembram", disse Gullit, enfatizando que grandes feitos exigem mais do que acúmulo de gols em eliminatórias ou amistosos. Gullit estava acompanhado de Marco van Basten, parceiro de seleção e do lendário Milan dos anos 80, enquanto Sneijder, que participava do mesmo programa, optou por elogiar Depay sem críticas. "É impressionante o que ele alcançou. Muitos já duvidaram dele, mas ele sempre voltou. Ser agora o maior goleador da seleção merece respeito", afirmou o ex-meio-campista. Aos 31 anos, Memphis Depay acumula 52 gols pela Holanda, incluindo os dois marcados contra a Lituânia. A Holanda volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar a seleção de Malta, às 15h45, no Qali National, pela sétima rodada das Eliminatórias. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção da Holanda Memphis Depay COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Paraense de 10 anos conquista bicampeonato mundial de jiu-jitsu em Fortaleza Juliana de Azevedo foi um destaques da competição e conquistou duas medalhas de ouro 09.09.25 12h41 Mais esportes Tenista paraense é campeão do Açaí Bowl 2025 Sub-18 Márcio Júnior representa o Instituto MM Tênis e destaca apoio da família e da equipe após vitória em torneio nacional realizado em Belém. 09.09.25 12h18 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14 Série B UFMG: Chances de queda do Paysandu passam os 90%; probabilidade de acesso é quase 0% Papão soma apenas 21 pontos e precisa vencer o América-MG em casa para seguir vivo na Série B 09.09.25 10h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 EXCLUSIVO Bad Boy crava nome de novo técnico do Paysandu para jogo contra o América-MG A decisão ocorre após a demissão de Claudinei Oliveira, que deixou o comando do Paysandu na última sexta-feira (05), após a derrota para o Volta Redonda no Mangueirão, que agravou a crise no clube 08.09.25 19h53 Futebol Com vitória e tropeço de adversário, Remo fecha a rodada mais próximo do G-4; veja tabela Time azulino está a três pontos do primeiro colocado na zona de acesso 09.09.25 9h59