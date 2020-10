Guilherme Arana pode ser chamado para o lugar de Alex Telles, que testou positivo para a Covid-19

O Atlético-MG pode ter um quinto desfalque para o duelo contra o Corinthians, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será jogado no dias 14 de novembro, em São Paulo.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana está na lista de suplentes da Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 que serão disputados nos dias 13 e 17. A informação foi divulgada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo L!.

O lateral do Galo pode se juntar a Matías Zaracho, Savarino, Junior Alonso e Alan Franco que ficarão de fora do confronto com o Timão por também estarem em pré-listas de seus países para defender as seleções da Argentina, Venezuela, Paraguai e Equador respectivamente.

A possível ida de Arana para o time comandado por Tite se deve pelo diagnóstico positivo para Covid-19 de Alex Telles, do Manchester United. O clube inglês informou a contaminação para o coronavírus do jogador nesta quarta-feira, 28. Tite também deixou de “stand-by” os atacante Pedro e Bruno Henrique, do Flamengo, além de Arana. Mesmo se Alex Telles for cortado pela comissão técnica, a ida de Guilherme Arana para compor o grupo é incerta, pois outro atleta, que pode estar fora da lista de espera, poderá ser chamado.