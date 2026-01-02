Guilherme Arana é liberado pelo Atlético-MG e fica próximo de acerto com o Fluminense O jogador deve ser anunciado neste sábado após a realização dos exames médicos Estadão Conteúdo 02.01.26 15h08 Guilherme Arana (Instagram @atletico) O Fluminense está muito próximo de anunciar um reforço para a sua defesa. Liberado pelo Atlético-MG, Guilherme Arana acertou as bases de seu contrato com o clube carioca, tem viagem marcada para o Rio de Janeiro e deve ser anunciado neste sábado após a realização dos exames médicos. De acordo com informações da Rádio Itatiaia, o vínculo vai ter duração de quatro temporadas. O jogador de 28 anos teve a sua saída facilitada já que Renan Lodi, que estava no Al-Hilal, chega para ser o dono da posição em 2026. Revelado pelo Corinthians, o defensor já passou pelo Athletico-PR e defendeu a seleção brasileira. Com experiência internacional, o atleta atuou no futebol espanhol (Sevilla) e também esteve na Itália (Atalanta). Com a disputa da Copa Libertadores em seu calendário, o técnico argentino Luís Zubeldía teve uma conversa com a diretoria e solicitou a contratação de nomes experientes para deixar o elenco preparado para a disputa. Eficiente na marcação e com bom poder ofensivo, ele vai ter a concorrência de Renê e Gabriel Fuentes na posição. O atleta é o segundo reforço anunciado para 2026. Antes dele, o clube oficializou a vinda do zagueiro Jemmes, um dos destaques do Mirassol no Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Guilherme Arana Atlético-MG Fluminense COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57