Guilherme Arana é liberado pelo Atlético-MG e fica próximo de acerto com o Fluminense

O jogador deve ser anunciado neste sábado após a realização dos exames médicos

Estadão Conteúdo
fonte

Guilherme Arana (Instagram @atletico)

O Fluminense está muito próximo de anunciar um reforço para a sua defesa. Liberado pelo Atlético-MG, Guilherme Arana acertou as bases de seu contrato com o clube carioca, tem viagem marcada para o Rio de Janeiro e deve ser anunciado neste sábado após a realização dos exames médicos.

De acordo com informações da Rádio Itatiaia, o vínculo vai ter duração de quatro temporadas. O jogador de 28 anos teve a sua saída facilitada já que Renan Lodi, que estava no Al-Hilal, chega para ser o dono da posição em 2026. Revelado pelo Corinthians, o defensor já passou pelo Athletico-PR e defendeu a seleção brasileira. Com experiência internacional, o atleta atuou no futebol espanhol (Sevilla) e também esteve na Itália (Atalanta).

Com a disputa da Copa Libertadores em seu calendário, o técnico argentino Luís Zubeldía teve uma conversa com a diretoria e solicitou a contratação de nomes experientes para deixar o elenco preparado para a disputa.

Eficiente na marcação e com bom poder ofensivo, ele vai ter a concorrência de Renê e Gabriel Fuentes na posição. O atleta é o segundo reforço anunciado para 2026. Antes dele, o clube oficializou a vinda do zagueiro Jemmes, um dos destaques do Mirassol no Campeonato Brasileiro.

