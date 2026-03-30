Gui Santos vai bem, Warriors obtém vaga no play-in, mas amarga revés para os Nuggets na NBA Na classificação, os Warriors figuram agora na décima colocação com 36 vitórias e 39 derrotas pelo lado Oeste Estadão Conteúdo 30.03.26 9h32 O Golden State Warriors sofreu um revés ao visitar o Denver Nuggets na Ball Arena, com uma derrota por 116 a 93 neste domingo pela temporada regular da NBA. Apesar do resultado, a equipe de São Francisco garantiu sua vaga no play-in da competição. O ala-pivô brasileiro Gui Santos teve uma atuação destacada, contribuindo significativamente na marcação e na disputa por rebotes. Ele foi um dos jogadores mais atuantes no garrafão, registrando dez rebotes, três assistências e nove pontos para os Warriors. Na classificação da Conferência Oeste, os Warriors ocupam agora a décima posição, com um retrospecto de 36 vitórias e 39 derrotas. Já o Denver Nuggets, em situação mais confortável, aparece na quarta colocação, acompanhando de perto o Los Angeles Lakers. Destaques Individuais O principal destaque do confronto foi o sérvio Nikola Jokic, dos Nuggets. Ele liderou a intensidade do seu time no último quarto, encerrando a partida como cestinha, com 25 pontos marcados, 15 rebotes e oito assistências. Pelo lado dos Warriors, que ainda não contaram com Stephen Curry pelo 25º jogo consecutivo, os melhores pontuadores foram Brandin Podziemski e Kristaps Porzingis, ambos com 23 pontos cada. Momentos de Tensão A partida, bastante disputada, teve um momento de tensão no segundo quarto. Zeke Nnaji, pivô reserva do Denver, envolveu-se em uma confusão com De'Anthony Melton e Gary Payton II, após trocas de empurrões entre Murray e LJ Cryer. Com a vitória assegurada e os ânimos mais calmos, o time da casa administrou a vantagem diante de sua torcida. Assim, o Denver Nuggets confirmou um importante triunfo em sua campanha na temporada. Resultados da Rodada de Domingo Milwaukee Bucks 113 x 127 Los Angeles Clippers Indiana Pacers 135 x 118 Miami Heat Charlotte Hornets 99 x 114 Boston Celtics Toronto Raptors 139 x 87 Orlando Magic Brooklyn Nets 116 x 99 Sacramento Kings Portland Trail Blazers 123 x 88 Washington Wizards New Orleans Pelicans 102 x 134 Houston Rockets Oklahoma City Thunder 111 x 100 New York Knicks Denver Nuggets 116 x 93 Golden State Warriors Próximas Partidas Miami Heat x Philadelphia 76ers Atlanta Hawks x Boston Celtics Memphis Grizzlies x Phoenix Suns Dallas Mavericks x Minnesota Timberwolves Utah Jazz x Cleveland Cavaliers Oklahoma City Thunder x Detroit Pistons Los Angeles Lakers x Washington Wizards