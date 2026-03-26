Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Gui Santos é cestinha pela primeira vez, faz 31 pontos e lidera Warriors na NBA: 'É especial'

Estadão Conteúdo

Gui Santos é cestinha pela primeira vez, faz 31 pontos e lidera Warriors na NBA: 'É especial'

O Golden State Warriors obteve uma vitória com a marca brasileira na rodada desta quarta-feira em jogo válido pela temporada regular da NBA, ao superar o Brooklyn Nets pelo placar de 109 a 106, em confronto realizado no Chase Center. O brasileiro Gui Santos brilhou e deixou a quadra como cestinha do duelo ao assinalar 31 pontos.

Esta foi a primeira vez que ele alcançou tal feito na liga americana de basquete. A sua atuação histórica contou ainda com uma assistência e ainda três rebotes.

O desempenho ganha importância ainda mais se for feito um comparativo com a performance de atletas nacionais na NBA. Ele se tornou o primeiro jogador do país em 12 anos a fazer pelo menos 30 pontos na competição.

Na entrevista após o jogo, ele fez questão de exaltar o feito e ainda citou os outros nomes do país que também já atingiram a marca antes dele. "Era eu, Leandro Barbosa, Varejão e Nenê Hilário. É especial, não vou mentir", disse.

No jogo, o Golden State Warriors chegou a estar perdendo por 13 pontos no segundo quarto. Decisivo, ele liderou o ataque dos Warriors e fez a diferença também ao ditar o ritmo da equipe.

Gui Santos converteu 11 de 16 arremessos de quadra e quatro de seis tentativas de três pontos. No terceiro quarto, ele assinalou 15 pontos e foi determinante para a vitória do Golden State Warriors.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DA RODADA DESTA QUARTA-FEIRA

Detroit Pistons 129 x 130 Atlanta Hawks Indiana Pacers 130 x 137 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 157 x 137 Chicago Bulls Boston Celtics 119 x 109 Oklahoma City Thunder Cleveland Cavaliers 103 x 120 Miami Heat Memphis Grizzlies 98 x 123 San Antonio Spurs Utah Jazz 110 x 133 Washington Wizards Minnesota Timberwolves 110 x 108 Houston Rockets Denver Nuggets 142 x 135 Dallas Mavericks Golden State Warriors 109 x 106 Brooklyn Nets Portland Trail Blazers 130 x 99 Milwaukee Bucks Los Angeles Clippers 119 x 94 Toronto Raptors

ACOMPANHE AS PARTIDAS DA RODADA DESTA QUINTA-FEIRA

Charlotte Hornets x New York Knicks Detroit Pistons x New Orleans Pelicans Orlando Magic x Sacramento Kings

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

basquete

NBA

Gui Santos

cestinha

Warriors
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

FUTEBOL

Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta

Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização

27.03.26 16h21

futebol

Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho

Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida

27.03.26 12h23

futebol

Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte

Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido

27.03.26 10h29

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo

29.03.26 7h00

futebol

Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada

Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C

29.03.26 9h00

Futebol

Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte

Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão

29.03.26 8h00

Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca

28.03.26 23h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda