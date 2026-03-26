Gui Santos é cestinha pela primeira vez, faz 31 pontos e lidera Warriors na NBA: 'É especial'

O Golden State Warriors obteve uma vitória com a marca brasileira na rodada desta quarta-feira em jogo válido pela temporada regular da NBA, ao superar o Brooklyn Nets pelo placar de 109 a 106, em confronto realizado no Chase Center. O brasileiro Gui Santos brilhou e deixou a quadra como cestinha do duelo ao assinalar 31 pontos.

Esta foi a primeira vez que ele alcançou tal feito na liga americana de basquete. A sua atuação histórica contou ainda com uma assistência e ainda três rebotes.

O desempenho ganha importância ainda mais se for feito um comparativo com a performance de atletas nacionais na NBA. Ele se tornou o primeiro jogador do país em 12 anos a fazer pelo menos 30 pontos na competição.

Na entrevista após o jogo, ele fez questão de exaltar o feito e ainda citou os outros nomes do país que também já atingiram a marca antes dele. "Era eu, Leandro Barbosa, Varejão e Nenê Hilário. É especial, não vou mentir", disse.

No jogo, o Golden State Warriors chegou a estar perdendo por 13 pontos no segundo quarto. Decisivo, ele liderou o ataque dos Warriors e fez a diferença também ao ditar o ritmo da equipe.

Gui Santos converteu 11 de 16 arremessos de quadra e quatro de seis tentativas de três pontos. No terceiro quarto, ele assinalou 15 pontos e foi determinante para a vitória do Golden State Warriors.

CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DA RODADA DESTA QUARTA-FEIRA

Detroit Pistons 129 x 130 Atlanta Hawks Indiana Pacers 130 x 137 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 157 x 137 Chicago Bulls Boston Celtics 119 x 109 Oklahoma City Thunder Cleveland Cavaliers 103 x 120 Miami Heat Memphis Grizzlies 98 x 123 San Antonio Spurs Utah Jazz 110 x 133 Washington Wizards Minnesota Timberwolves 110 x 108 Houston Rockets Denver Nuggets 142 x 135 Dallas Mavericks Golden State Warriors 109 x 106 Brooklyn Nets Portland Trail Blazers 130 x 99 Milwaukee Bucks Los Angeles Clippers 119 x 94 Toronto Raptors

ACOMPANHE AS PARTIDAS DA RODADA DESTA QUINTA-FEIRA

Charlotte Hornets x New York Knicks Detroit Pistons x New Orleans Pelicans Orlando Magic x Sacramento Kings