Gui Santos é cestinha pela primeira vez, faz 31 pontos e lidera Warriors na NBA: 'É especial' Estadão Conteúdo 26.03.26 9h38 Gui Santos é cestinha pela primeira vez, faz 31 pontos e lidera Warriors na NBA: 'É especial' O Golden State Warriors obteve uma vitória com a marca brasileira na rodada desta quarta-feira em jogo válido pela temporada regular da NBA, ao superar o Brooklyn Nets pelo placar de 109 a 106, em confronto realizado no Chase Center. O brasileiro Gui Santos brilhou e deixou a quadra como cestinha do duelo ao assinalar 31 pontos. Esta foi a primeira vez que ele alcançou tal feito na liga americana de basquete. A sua atuação histórica contou ainda com uma assistência e ainda três rebotes. O desempenho ganha importância ainda mais se for feito um comparativo com a performance de atletas nacionais na NBA. Ele se tornou o primeiro jogador do país em 12 anos a fazer pelo menos 30 pontos na competição. Na entrevista após o jogo, ele fez questão de exaltar o feito e ainda citou os outros nomes do país que também já atingiram a marca antes dele. "Era eu, Leandro Barbosa, Varejão e Nenê Hilário. É especial, não vou mentir", disse. No jogo, o Golden State Warriors chegou a estar perdendo por 13 pontos no segundo quarto. Decisivo, ele liderou o ataque dos Warriors e fez a diferença também ao ditar o ritmo da equipe. Gui Santos converteu 11 de 16 arremessos de quadra e quatro de seis tentativas de três pontos. No terceiro quarto, ele assinalou 15 pontos e foi determinante para a vitória do Golden State Warriors. CONFIRA OS RESULTADOS DOS JOGOS DA RODADA DESTA QUARTA-FEIRA Detroit Pistons 129 x 130 Atlanta Hawks Indiana Pacers 130 x 137 Los Angeles Lakers Philadelphia 76ers 157 x 137 Chicago Bulls Boston Celtics 119 x 109 Oklahoma City Thunder Cleveland Cavaliers 103 x 120 Miami Heat Memphis Grizzlies 98 x 123 San Antonio Spurs Utah Jazz 110 x 133 Washington Wizards Minnesota Timberwolves 110 x 108 Houston Rockets Denver Nuggets 142 x 135 Dallas Mavericks Golden State Warriors 109 x 106 Brooklyn Nets Portland Trail Blazers 130 x 99 Milwaukee Bucks Los Angeles Clippers 119 x 94 Toronto Raptors ACOMPANHE AS PARTIDAS DA RODADA DESTA QUINTA-FEIRA Charlotte Hornets x New York Knicks Detroit Pistons x New Orleans Pelicans Orlando Magic x Sacramento Kings Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Gui Santos cestinha Warriors COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 FUTEBOL Equipes sondam situação de meio-campista do Paysandu, mas clube aposta na valorização do atleta Alguns clubes do país fizeram ofertas pelo jogador de 18 anos, mas diretoria aposta em valorização 27.03.26 16h21 futebol Árbitro relata em súmula descarga elétrica em atleta do Remo durante jogo contra o Porto Velho Caso ocorreu com o atacante Rafael Monti no segundo tempo da partida 27.03.26 12h23 futebol Auxiliar do Remo vê influência da arbitragem na derrota para o Porto Velho na Copa Norte Substituto de Léo Condé ainda destacou que o time para o próximo jogo do torneio não está definido 27.03.26 10h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (29/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Sul-Sudeste, Copa Centro-Oeste, Copa do Nordeste, Copa Norte e amistosos internacionais movimentam o futebol neste domingo 29.03.26 7h00 futebol Paysandu vive novo momento e reacende confiança dos torcedores para a sequência da temporada Torcedores comentam sobre o início do ano no Bicola e projetam Série C 29.03.26 9h00 Futebol Em casa, Remo busca recuperação contra o Monte Roraima pela Copa Norte Após derrota na estreia, Leão Azul deve ter mudanças no time para duelo no Baenão 29.03.26 8h00 Torcedor morre ao tentar mudar de setor pulando a grade na reinauguração do Estádio Azteca 28.03.26 23h58