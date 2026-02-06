Gui Santos brilha em triunfo dos Warriors; Lakers superam lesão de Luka Doncic e batem Sixers Com uma bela atuação do jogador brasileiro, os Warriors superaram uma desvantagem de 14 pontos no último quarto para derrotar o Phoenix Suns por 101 a 97 Redação O Liberal com informações da AE 06.02.26 9h28 A rodada movimentada da NBA registrou vitórias importantes para Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Os Warriors superaram o Phoenix Suns por 101 a 97, com o brasileiro Gui Santos marcando 18 pontos e sendo um dos destaques. Já os Lakers venceram o Philadelphia 76ers por 119 a 115, em uma partida onde a equipe lidou com a contusão de Luka Doncic e viu Austin Reaves brilhar. A equipe do Golden State reverteu uma desvantagem de 14 pontos no último quarto para derrotar o Phoenix Suns. Gui Santos foi o segundo maior pontuador do time, contribuindo com sete assistências, quatro rebotes e três cestas triplas em seis tentativas. Em um jogo sem Stephen Curry, que se recupera de lesão no joelho, o ala brasileiro foi decisivo. Gui Santos converteu uma bandeja que colocou os Warriors à frente no placar (99 a 97) a 28 segundos do fim do confronto. Lakers superam lesão e batem os Sixers Na Crypto.com Arena, o Los Angeles Lakers conquistou uma apertada vitória sobre o Philadelphia 76ers. O jogo foi marcado pela contusão de Luka Doncic, que sofreu uma lesão na perna esquerda e deixou a quadra no primeiro tempo. A "franquia da Califórnia" anunciou que o jogador esloveno estava fora do restante do confronto. Sem a presença de Doncic, Austin Reaves chamou a responsabilidade pelos Lakers, anotando 35 pontos em apenas 25 minutos. LeBron James também foi um pilar do elenco, contribuindo com 17 pontos e 10 assistências para a equipe de Los Angeles. Com o resultado positivo, os Lakers encerraram a sequência de cinco vitórias consecutivas do Philadelphia 76ers com uma virada no segundo tempo. A partida marcou o retorno da equipe para casa após uma desgastante sequência de oito jogos fora. Pelo Philadelphia 76ers, Joel Embiid anotou 35 pontos e Tyrese Maxey adicionou 26 pontos e 13 assistências. A equipe desperdiçou uma vantagem de 14 pontos, amargando o revés na casa do adversário. Resultados da rodada da NBA Detroit Pistons 117 x 126 Washington Wizards Orlando Magic 118 x 98 Brooklyn Nets Atlanta Hawks 121 x 119 Utah Jazz Toronto Raptors 123 x 107 Chicago Bulls Houston Rockets 99 x 109 Charlotte Hornets Dallas Mavericks 123 x 135 San Antonio Spurs Phoenix Suns 97 x 101 Golden State Warriors Los Angeles Lakers 119 x 115 Philadelphia 76ers Duelos da rodada desta sexta-feira Boston Celtics x Miami Heat Detroit Pistons x New York Knicks Milwaukee Bucks x Indiana Pacers Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans Portland Trail Blazers x Memphis x Grizzlies Sacramento Kings x Los Angeles Clippers Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave basquete NBA Lakers Luka Doncic Sixers Gui Santos Warriors COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atacante do Paysandu confia na molecada da base no clássico Re-Pa: 'são cascudos' Kleiton Pego, artilheiro do Paysandu na temporada, falou da expectativa de jogar seu primeiro clássico Re-Pa 05.02.26 19h04 FUTEBOL Série B muda o formato de acesso e terá mata-mata por vagas na Série A; saiba detalhes Em votação realizada na pelos clubes, apenas três agremiações votaram contra as mudanças no formato de disputa 05.02.26 17h45 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 Futebol Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem 05.02.26 13h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.02.26 7h00 FORA DE CAMPO Ronaldo investe em clube de luxo e esquece futebol: 'Não tem torcida pra te xingar' O Fenômeno fez sua estreia no mercado imobiliário ao virar sócio do Reserva Beach Club 06.02.26 8h42