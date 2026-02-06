Capa Jornal Amazônia
Gui Santos brilha em triunfo dos Warriors; Lakers superam lesão de Luka Doncic e batem Sixers

Com uma bela atuação do jogador brasileiro, os Warriors superaram uma desvantagem de 14 pontos no último quarto para derrotar o Phoenix Suns por 101 a 97

Redação O Liberal com informações da AE

A rodada movimentada da NBA registrou vitórias importantes para Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Os Warriors superaram o Phoenix Suns por 101 a 97, com o brasileiro Gui Santos marcando 18 pontos e sendo um dos destaques. Já os Lakers venceram o Philadelphia 76ers por 119 a 115, em uma partida onde a equipe lidou com a contusão de Luka Doncic e viu Austin Reaves brilhar.

A equipe do Golden State reverteu uma desvantagem de 14 pontos no último quarto para derrotar o Phoenix Suns. Gui Santos foi o segundo maior pontuador do time, contribuindo com sete assistências, quatro rebotes e três cestas triplas em seis tentativas.

Em um jogo sem Stephen Curry, que se recupera de lesão no joelho, o ala brasileiro foi decisivo. Gui Santos converteu uma bandeja que colocou os Warriors à frente no placar (99 a 97) a 28 segundos do fim do confronto.

Lakers superam lesão e batem os Sixers

Na Crypto.com Arena, o Los Angeles Lakers conquistou uma apertada vitória sobre o Philadelphia 76ers. O jogo foi marcado pela contusão de Luka Doncic, que sofreu uma lesão na perna esquerda e deixou a quadra no primeiro tempo. A "franquia da Califórnia" anunciou que o jogador esloveno estava fora do restante do confronto.

Sem a presença de Doncic, Austin Reaves chamou a responsabilidade pelos Lakers, anotando 35 pontos em apenas 25 minutos. LeBron James também foi um pilar do elenco, contribuindo com 17 pontos e 10 assistências para a equipe de Los Angeles.

Com o resultado positivo, os Lakers encerraram a sequência de cinco vitórias consecutivas do Philadelphia 76ers com uma virada no segundo tempo. A partida marcou o retorno da equipe para casa após uma desgastante sequência de oito jogos fora.

Pelo Philadelphia 76ers, Joel Embiid anotou 35 pontos e Tyrese Maxey adicionou 26 pontos e 13 assistências. A equipe desperdiçou uma vantagem de 14 pontos, amargando o revés na casa do adversário.

Resultados da rodada da NBA

  • Detroit Pistons 117 x 126 Washington Wizards
  • Orlando Magic 118 x 98 Brooklyn Nets
  • Atlanta Hawks 121 x 119 Utah Jazz
  • Toronto Raptors 123 x 107 Chicago Bulls
  • Houston Rockets 99 x 109 Charlotte Hornets
  • Dallas Mavericks 123 x 135 San Antonio Spurs
  • Phoenix Suns 97 x 101 Golden State Warriors
  • Los Angeles Lakers 119 x 115 Philadelphia 76ers

Duelos da rodada desta sexta-feira

  • Boston Celtics x Miami Heat
  • Detroit Pistons x New York Knicks
  • Milwaukee Bucks x Indiana Pacers
  • Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans
  • Portland Trail Blazers x Memphis x Grizzlies
  • Sacramento Kings x Los Angeles Clippers
