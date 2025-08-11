Guerra garante diálogo com Mano Menezes para definir futuro do Grêmio: 'Hoje é nosso treinador' Estadão Conteúdo 11.08.25 16h53 O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, falou nesta segunda-feira, durante uma reunião na CBF no Rio de Janeiro, sobre a situação do técnico Mano Menezes após a derrota para o lanterna Sport por 1 a 0, em Porto Alegre. Apesar do momento delicado, com o time na 15ª colocação e cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, Guerra reafirmou a confiança no treinador e prometeu avaliação detalhada do futebol do clube. "Hoje o Mano Menezes é o nosso treinador. Voltando agora para Porto Alegre, vou sentar com ele, sentar com o pessoal do futebol e fazer as avaliações necessárias", declarou o presidente em entrevista à GZH. Guerra admitiu o descontentamento com o resultado e a atuação da equipe, mas ressaltou que está consciente dos desafios enfrentados. "Não é normal, obviamente estamos muito descontentes com o que aconteceu, esperávamos uma vitória. Se considerasse uma derrota, nem viria para cá (Rio), nem poderia estar no cargo que exerço. Foi uma semana boa de trabalho, isso que nos deixa chateados. Mas o futebol tem destas coisas, infelizmente temos que ter calma, serenidade", complementou. O presidente revelou ainda que conversou pessoalmente com Mano Menezes e com o departamento de futebol e que já marcou uma reunião para definir os próximos passos. "Conversei com o Mano ontem, com o pessoal do futebol. Marcamos reunião para quando voltar para avaliar os próximos passos", afirmou. Mano Menezes, por sua vez, chegou a praticamente colocar o cargo à disposição após o revés diante do Sport, reconhecendo o momento difícil vivido pelo Grêmio. Alberto Guerra também destacou a postura de Mano Menezes diante da crise. "Eu entendo a maneira como ele se colocou, um resultado que ninguém esperava. Conheço o Mano há muito tempo, é normal que se coloque nesta situação. E a mesma coisa todos que estão envolvidos no futebol dando o seu trabalho e podendo ser substituídos a qualquer momento caso o resultado não aconteça", disse. O dirigente lamentou a falta de comprometimento visível em campo na derrota recente. "Além do resultado, não houve uma atuação mínima, decente, o que nos envergonha", finalizou. O Grêmio volta a campo no domingo, às 16h, diante do Atlético-MG, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro buscando recuperação para afastar a ameaça do rebaixamento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Grêmio Alberto Guerra Mano Menezes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Copa da Juventude Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua 11.08.25 18h06 SÉRIE B Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar' Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira 11.08.25 16h55 Adrenalina Baiano - o arquiteto das emoções sobre duas rodas Ele é construtor de pistas de motocross e transformou a paixão em profissão. 11.08.25 14h43 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira 11.08.25 7h00 Futebol Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém 11.08.25 10h45 Futebol Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A 11.08.25 11h15 ENTENDA Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar? Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa. 11.08.25 14h40