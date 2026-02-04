Guardiola expressa solidariedade às vítimas de conflitos ao redor do mundo: 'Isso me dói' Estadão Conteúdo 04.02.26 10h27 O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, transformou uma coletiva de imprensa sobre futebol em um discurso apaixonado sobre a "dor" que sente ao ver tragédias humanitárias ao redor do mundo. O treinador catalão não retornou à Inglaterra a tempo para seus compromissos habituais com a mídia antes da partida do City contra o Tottenham, pela Premier League, no domingo, após discursar em apoio às crianças palestinas em um evento beneficente em Barcelona, sua cidade natal. Nesta terça-feira, ele voltou a falar com repórteres e novamente abordou assuntos não relacionados ao futebol. "Nunca, jamais na história da humanidade tivemos essa informação bem diante dos nossos olhos, vendo-a com tanta clareza como agora", disse ele, referindo-se com o que descreveu como genocídio na Palestina". Ele citou ainda o que aconteceu na Ucrânia (invadida pela Rússia) e outros conflitos que assolam o planeta. "Existe alguém que veja as imagens do que está acontecendo ao redor do mundo, as guerras ao redor do mundo, que não seja afetado? Não se trata de estar certo ou errado. Talvez um político seja de esquerda, de direita, claro mas existe alguém aqui que não seja afetado pelo que acontece todos os dias? Hoje podemos ver. Antes, não podíamos ver. Hoje vemos. Isso me dói", disse Guardiola que prosseguiu em seu discurso "Se eu estivesse do lado oposto, isso me doeria. Desejar mal a outro país? Isso me dói matar milhares de pessoas inocentes, isso me dói. Não é mais complicado do que isso. Nada mais", declarou o comandante cobrou um posicionamento dos líderes políticos. Guardiola, de 55 anos, disse que "proteger os seres humanos e a vida humana é a única coisa que temos de fazer" e acrescentou que sua posição não tem a ver com política ou tomar partido. O treinador do Manchester City disse que sempre usará seu status como figura proeminente no esporte para "ajudar, falando abertamente, a construir uma sociedade melhor". Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Guardiola solidariedade tragédias humanitárias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32 futebol Re-Pa: com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para o público geral Papão encara o Remo no próximo domingo (8), pela quarta rodada do Parazão 04.02.26 9h42 esportes Remo anuncia contratação do argentino Leonel Picco Jogador está regularizado no BID e pode estrear pelo clube azulino nesta quarta-feira (4), contra o Mirassol, pela Série A do Campeonato Brasileiro 03.02.26 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 Futebol Em Augusto Corrêa, Paysandu busca manter 100% contra a Tuna Luso no Parazão Em momentos opostos, Papão chega com duas vitórias, enquanto a Águia Guerreira tenta reação nesta quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela 3ª rodada do Campeonato Paraense 04.02.26 7h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.02.26 7h00 Futebol Festa no interior! Quatro jogos abrem a 3ª rodada do Parazão; confira horários e locais O Campeonato Paraense abre a 3ª rodada nesta quarta com quatro partidas todas no interior do Estado 04.02.26 8h00