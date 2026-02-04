Guardiola expressa solidariedade às vítimas de conflitos ao redor do mundo: 'Isso me dói'

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, transformou uma coletiva de imprensa sobre futebol em um discurso apaixonado sobre a "dor" que sente ao ver tragédias humanitárias ao redor do mundo.

O treinador catalão não retornou à Inglaterra a tempo para seus compromissos habituais com a mídia antes da partida do City contra o Tottenham, pela Premier League, no domingo, após discursar em apoio às crianças palestinas em um evento beneficente em Barcelona, sua cidade natal.

Nesta terça-feira, ele voltou a falar com repórteres e novamente abordou assuntos não relacionados ao futebol. "Nunca, jamais na história da humanidade tivemos essa informação bem diante dos nossos olhos, vendo-a com tanta clareza como agora", disse ele, referindo-se com o que descreveu como genocídio na Palestina". Ele citou ainda o que aconteceu na Ucrânia (invadida pela Rússia) e outros conflitos que assolam o planeta.

"Existe alguém que veja as imagens do que está acontecendo ao redor do mundo, as guerras ao redor do mundo, que não seja afetado? Não se trata de estar certo ou errado. Talvez um político seja de esquerda, de direita, claro mas existe alguém aqui que não seja afetado pelo que acontece todos os dias? Hoje podemos ver. Antes, não podíamos ver. Hoje vemos. Isso me dói", disse Guardiola que prosseguiu em seu discurso

"Se eu estivesse do lado oposto, isso me doeria. Desejar mal a outro país? Isso me dói matar milhares de pessoas inocentes, isso me dói. Não é mais complicado do que isso. Nada mais", declarou o comandante cobrou um posicionamento dos líderes políticos.

Guardiola, de 55 anos, disse que "proteger os seres humanos e a vida humana é a única coisa que temos de fazer" e acrescentou que sua posição não tem a ver com política ou tomar partido.

O treinador do Manchester City disse que sempre usará seu status como figura proeminente no esporte para "ajudar, falando abertamente, a construir uma sociedade melhor".